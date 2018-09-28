القبض على عاطل سرق مصوغات ذهبية من شقة مدرس بسمالوط

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على عاطل متهم فى 10 قضايا سرقة لقيامة بسرقة 150 جرام ذهب ومبلغ 10 آلاف جنيه من شقة مدرس بمدينة سمالوط.



تلقى اللواء مجدى عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديرية بورود بلاغ لمباحث مركز شرطة سمالوط شرق من مجدى . ف . ع 56 سنه مدرس ومقيم دائرة المركز عن قيام أحد الأشخاص بالدلوف لمسكنه وسرقة مصوغات ذهبية عبارة عن (8 غويشة – سلسلة – انسيال – 4 خواتم ) تزن حوال 150 جراما ومبلغ مالى 10 آلاف جنيه.



ونظرا لما تمثله تلك الواقعة من خطورة إجرامية تمثلت في التعدى الصارخ على النفس والمال فقد تم تشكيل فريق بحث وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مصطفى .م . م 22 سنه عاطل ومقيم دائرة المركز السابق اتهامه في 10 قضايا (سرقة ) .



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن المسروقات والمبلغ المالى وبعرضها على المبلغ تعرف عليها وبالعرض على السيد مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



