أتباع سعيد رسلان يوزعون العصائر على المصلين ابتهاجا بعودته للخطابة بأشمون

وزع أتباع الداعية السلفي محمد سعيد رسلان العصائر على المصلين بمسجد "سبك الأحد" في المنوفية، ابتهاجا بقرار وزير الأوقاف بعودته للخطابة.



وكان الشيخ محمد سعيد رسلان، قد أعلن من قبل ذلك من أن طاعة ولي الأمر واجبة، وتعهد بالالتزام التام بتعليمات الأوقاف فيما يتصل بخطبة الجمعة وجميع تعليماتها المنظمة لشئون الدعوة والمساجد، وأن أي تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الشأن سيلتزم بها التزاما كاملا، مشيدا بدور الأزهر ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، وأثنى على نظام الخطبة الموحدة، مؤكدا اقتناعه والتزامه بها.



وبعد ذلك قرر رئيس القطاع الديني إعطاء الفرصة للشيخ محمد سعيد رسلان، لأداء خطبة الجمعة في ضوء ما تعهد به، وسمحت له مديرية أوقاف المنوفية بالعودة إلى أداء خطبته ابتداء من اليوم الجمعة، وبناء على ما تعهد به رئيس القطاع الديني وحضوره للوزارة وتعهده بالالتزام بجميع ضوابط الوزارة.