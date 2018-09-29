الشيكولاتة السوداء تقي من أمراض القلب

كشفت دراسة حديثة عرضت أمام الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في ميونخ، أن تناول ثلاثة مربعات من الشيكولاتة السوداء شهريا يقى من خطورة الإصابة بأمراض القلب، وهى الجرعة المثلى للحفاظ على الصحة .



وكانت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين في جامعة نيويورك قد أوضحت أن الجرعة المثلى لتناول الشيكولاتة السوداء هى ثلاث قطع فى الشهر، والإكثار عن ذلك الحد المسموح به يضر بالصحة والحصة الأقل من ذلك تزيد من مخاطر عدم كفاءة وظائف القلب لذلك ، يجب الالتزام بالجرعة المحددة وعدم الإخلال بها ، حيث كثر الكلام فى الآونة الأخيرة عن الفوائد الكثيرة للشيكولاتة السوداء.