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أخبار البلد

أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:12 م
صدى البلد
أمل مجدى
نشرت الميكب أرتيست أسما شريف منير عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورا تجمعها بوالدها الفنان شريف منير، وهما يوقعان على عقد البرنامج الجديد الذى سيقدماه معا.

وعلقت أسما على الصور قائلة: "الحمد لله الحمد لله.. أنا مبسوطة إنى أخيرًا هقولكم وأشارككم الخبر ده أنا وأبويا هنعمل برنامج مع بعض إن شاء الله على قناة أون من إنتاج تامر مرسى".

وأضافت: "الحمد لله إنى قدرت أثبت نفسى علشان أقف مع أبويا فى عمل واحد واوصل للثقة دى يارب يعجبكم وتكون تجربة ناجحة وخفيفة وتبسطكوا".

وكان تامر مرسي رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين قد تعاقد مؤخرًا مع هشام عباس وأشرف عبد الباقى وريهام سعيد ولبنى عسل وخالد أبو بكر وتوفيق عكاشة وجورج قرداحى وعلاء الشربيني لتقديم برامج فى خطته لتطوير القنوات.


أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور
أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور
أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

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