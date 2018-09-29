مناشدة للفرنسيين بمكافحة التليف الكيسي

دعت جمعية مكافحة التليف التكيسى الفرنسية، الفرنسيين إلى مشاركتها فى جهود مكافحة مرض التليف الكيسى لتعزيز الأمل بفرص القضاء على هذا المرض الوراثي الأكثر شيوعا والمرتبط بطفرة جينية بجين CFTR الموجود على الكروموسوم 7.



وتتضمن الدعوة - التي سيتم إطلاقها في الثلاثين بعد غد - فعاليات رياضية منها: المشي، الجري، ركوب الدراجات بهدف جمع أكبر قدر من التبرعات المالية لمساعدة جهد الجمعية لتطوير علاجات فعالة لهذا المرض.



ويعتمد التشخيص البيولوجى للمرض على اختبار للعرق الذي يؤكد وجود طفرات جينية، حيث تم تعميم فحص حديثي الولادة في فرنسا منذ عام 2002 ، لسهولة الكشف المبكر وتدعيم الرعاية الصحية لرفع معدل بقاء المرضى على قيد الحياة .