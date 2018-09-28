وزير الأوقاف: الوالدان مكانهما الأصلى مع الأبناء وليس دار المسنين.. فيديو

شرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قوله تعالى (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا).



وقال وزير الأوقاف، فى خطبة الجمعة بمسجد الخازندار، بعنوان "بر الوالدين"، أن لفظ "عندك" فى هذه الآية يوحي بأن الأب أو الأم يكونا فى بيت الابن وكنفه ورعايته لا فى دار المسنين ولا أن يتبرأ الأبناء والبنات بوالديهم ويلقى كل منهم المسئولية على الآخر.



وأشار إلى أنه مع التقدير الكامل لعمل دار المسنين فإن الأصل على الأبناء ألا يتركوا والديهم ويتخلفوا عن رعايتهم فالنبي قال "الزم رجليها فثم الجنة"، فرعاية الوالدين أولى من الجهاد فى سبيل الله.