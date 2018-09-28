ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ بورسعيد يعطي إشارة بدء العمل بمنفذ الجميل بعد نقله لموقعه الجديد

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:13 م
صدى البلد
أ ش أ
شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، يرفقه المهندس كامل أبوزهرة السكرتير العام للمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الجمارك والمرور وأمن الموانئ، عملية إطلاق بدء العمل بمنفذ "الجميل" بعد نقله إلى موقعه الجديد غرب المطار على طريق "بورسعيد - دمياط".

وقال المحافظ، إن عملية نقل المنفذ كانت مطلبا لأبناء المحافظة على مدى أكثر من ربع قرن، وجاء التنفيذ في إطار حملة المحافظة للقضاء على التهريب.

وأشار إلى أن اختيار الموقع الجديد جاء بعد دراسات أمنية كأفضل نقطة يمكن من خلالها التحكم في مسار السيارات القادمة إلى بورسعيد من المنطقة الغربية دون وجود مساحات كبيرة خارج نطاق المنفذ كانت تستغل فيما مضى في محاولات التهريب، مضيفا أن نقل المنفذ يضيف أراضي جديدة إلى كردون المدينة سيتم استغلالها في مشروعات تنموية.

وقرر اللواء عادل الغضبان، تحديد عدد سيارات الأجرة التي سيتم السماح لها بالخروج من منفذ الجميل؛ وذلك لتخفيف الضغط على المنفذ، والسيطرة على حركة السيارات الأجرة، والتي كانت تستغل في الفترة الماضية في معظم رحلاتها من خلال هذا المنفذ في عمليات التهريب، وسيتم التصريح للسيارات المسموح لها بالخروج من المنفذ من خلال إدارة المرور.

ترشيحاتنا

نائب محافظ القاهرة يكشف لـ صدى البلد مصير 10 عقارات متبقية بمثلث ماسبيرو

طعن مصري في الكويت بسبب السجائر

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 سبتمبر لأدنى سعر في 6 أسابيع

هبوط طائرة بوينج 737 في المحيط الهادئ دون إصابات خطيرة

المالية: لا ضريبة على المواريث.. ولم نفرض أي ضرائب جديدة

مصدر أمني عراقي ينفي سقوط قذائف قرب القنصلية الأمريكية

ارجع يا زمان.. سعاد وشادية وزبيدة على أغلفة مجلة بالألوان.. صور

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق المصرية اليوم.. فيديو

شاهد.. لحظة اغتيال تارة فارس.. والشرطة العراقية تحقق في الواقعة

أعمال شغب بين جماهير شبيبة القبائل ووفاق سطيف عقب خسارة الأخير

نجم الأهلي السابق يكشف عن صدفة غريبة جمعته بالخطيب.. فيديو

الأهلاوية يلتقطون صورا تذكارية مع الخطيب ويهتفون: بيبو .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

ارجع يا زمان.. سعاد وشادية وزبيدة على أغلفة مجلة بالألوان.. صور

وزيرة الصحة تلقي كلمة المجموعة 77 والصين حول السل نيابة عن السيسي.. صور

انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

فيديو

وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو
التعليم العالي: 12 دولة عربية شاركت بمؤتمر الهجرة غير الشرعية.. فيديو
سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا تخطط لإلغاء الأونروا.. فيديو
محمود عطية: القانون الجديد سيطر على جرائم إلكترونية تمس الأمن القومي.. فيديو
تعرف على أهم إنجازات الرئيس السيسي خلال زيارته لنيويورك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟