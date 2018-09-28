محافظ بورسعيد يعطي إشارة بدء العمل بمنفذ الجميل بعد نقله لموقعه الجديد

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، يرفقه المهندس كامل أبوزهرة السكرتير العام للمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة الأمنية والتنفيذية ورجال الجمارك والمرور وأمن الموانئ، عملية إطلاق بدء العمل بمنفذ "الجميل" بعد نقله إلى موقعه الجديد غرب المطار على طريق "بورسعيد - دمياط".



وقال المحافظ، إن عملية نقل المنفذ كانت مطلبا لأبناء المحافظة على مدى أكثر من ربع قرن، وجاء التنفيذ في إطار حملة المحافظة للقضاء على التهريب.



وأشار إلى أن اختيار الموقع الجديد جاء بعد دراسات أمنية كأفضل نقطة يمكن من خلالها التحكم في مسار السيارات القادمة إلى بورسعيد من المنطقة الغربية دون وجود مساحات كبيرة خارج نطاق المنفذ كانت تستغل فيما مضى في محاولات التهريب، مضيفا أن نقل المنفذ يضيف أراضي جديدة إلى كردون المدينة سيتم استغلالها في مشروعات تنموية.



وقرر اللواء عادل الغضبان، تحديد عدد سيارات الأجرة التي سيتم السماح لها بالخروج من منفذ الجميل؛ وذلك لتخفيف الضغط على المنفذ، والسيطرة على حركة السيارات الأجرة، والتي كانت تستغل في الفترة الماضية في معظم رحلاتها من خلال هذا المنفذ في عمليات التهريب، وسيتم التصريح للسيارات المسموح لها بالخروج من المنفذ من خلال إدارة المرور.

