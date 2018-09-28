ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

عباس حكماً رابعاً للقاء المصري والجيش بدلا من فضل

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:11 م
صدى البلد
يسرى غازى
قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح تعيين عباس حسن حكمًا رابعًا في مباراة المصري والجيش اليوم، بدلًا من يحيى فضل وذلك لظروف مرض والده.

واختارت لجنة الحكام الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة المصرى وطلائع الجيش المؤجلة من الأسبوع الثامن لدورى القسم الأول، والتى ستقام اليوم الجمعة، ويعاونه رجب محمد وهشام الدسوقى، وكل من محمود بسيونى وحسام الجلاد حكما خامسا.

كما أسندت اللجنة الى الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الغد بين الاتحاد ووادى دجلة المؤجلة من الأسبوع الخامس، ويعاونه أحمد توفيق طلب وهانى العراقى، وأحمد إبراهيم حكما رابعا، وكل من محمد الصباحى وإبراهيم محجوب حكما خامسا.

ترشيحاتنا

حماس تنتقد خطاب محمود عباس في الجمعية العامة: مكرر ويعكس فشله ونتائج سياسته

الإرهاب لايفرق بين كبير أو صغير..غلق حضانتين فى شبرا الخيمة تدرسان مناهج متطرفة..تضامن البرلمان:لابد من إجراءات صارمة ضد كل من يبث سموما لأطفالنا..ونائبة تطالب بالرقابة المشددة

الأهلاوية يلتقطون صورا تذكارية مع الخطيب ويهتفون: بيبو .. فيديو

تعليق ساخر لـ أحمد الشيخ حول عدم مشاركته مع الأهلي

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

توافد كثيف من أعضاء عمومية النادي الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة..فيديو

زكريا ناصف يكشف لأول مرة عن المعنى الصحيح لـ#الأهلي_فوق_الجميع.. فيديو

كاميرات مراقبة لمتابعة التصويت على لائحة الأهلي

ألمانيا تعتقل سوريا خطط لهجوم إرهابي في إسرائيل

خبير أمن معلوماتي يكشف سبب انتشار الجرائم الإلكترونية .. فيديو

هاشتاج #الخطيب يشعل تويتر بالتزامن مع عقد الجمعية العمومية للأهلي

نجم الأهلي السابق يكشف عن صدفة غريبة جمعته بالخطيب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

ارجع يا زمان.. سعاد وشادية وزبيدة على أغلفة مجلة بالألوان.. صور

وزيرة الصحة تلقي كلمة المجموعة 77 والصين حول السل نيابة عن السيسي.. صور

انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

فيديو

وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو
التعليم العالي: 12 دولة عربية شاركت بمؤتمر الهجرة غير الشرعية.. فيديو
سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا تخطط لإلغاء الأونروا.. فيديو
محمود عطية: القانون الجديد سيطر على جرائم إلكترونية تمس الأمن القومي.. فيديو
تعرف على أهم إنجازات الرئيس السيسي خلال زيارته لنيويورك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟