عباس حكماً رابعاً للقاء المصري والجيش بدلا من فضل

قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح تعيين عباس حسن حكمًا رابعًا في مباراة المصري والجيش اليوم، بدلًا من يحيى فضل وذلك لظروف مرض والده.



واختارت لجنة الحكام الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة المصرى وطلائع الجيش المؤجلة من الأسبوع الثامن لدورى القسم الأول، والتى ستقام اليوم الجمعة، ويعاونه رجب محمد وهشام الدسوقى، وكل من محمود بسيونى وحسام الجلاد حكما خامسا.



كما أسندت اللجنة الى الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الغد بين الاتحاد ووادى دجلة المؤجلة من الأسبوع الخامس، ويعاونه أحمد توفيق طلب وهانى العراقى، وأحمد إبراهيم حكما رابعا، وكل من محمد الصباحى وإبراهيم محجوب حكما خامسا.



