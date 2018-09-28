إلغاء التحذير من حدوث تسونامي الصادر لجزيرة سولاوسي الإندونيسية

أعلن المتحدث باسم وكالة التخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا سوتوبو نوجروهو اليوم الجمعة، إلغاء التحذير من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، كان قد تم إصداره في وقت سابق لجزيرة "سولاوسي".



وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن السلطات الإندونيسية كانت قد أطلقت التحذير لسولاوسي، عقب وقوع زلزال عنيف بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط الجزيرة.



وفي وقت سابق اليوم، ضرب زلزال آخر بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر المنطقة ذاتها؛ ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، علاوة على تدمير عشرات المنازل.



يشار إلى أن إندونيسيا تقع فيما يعرف بمنطقة الحزام الناري التي تنشط بها الزلازل والبراكين. وفي ديسمبر عام 2004، ضرب زلزال هائل بلغت شدته 9.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل "سومطرة" غربي إندونيسيا، ما أثار موجات مد عاتية (تسونامي) أودت بحياة 230 ألف شخص في 12 دولة.

