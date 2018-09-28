ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إلغاء التحذير من حدوث تسونامي الصادر لجزيرة سولاوسي الإندونيسية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:56 م
صدى البلد
أعلن المتحدث باسم وكالة التخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا سوتوبو نوجروهو اليوم الجمعة، إلغاء التحذير من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، كان قد تم إصداره في وقت سابق لجزيرة "سولاوسي".

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن السلطات الإندونيسية كانت قد أطلقت التحذير لسولاوسي، عقب وقوع زلزال عنيف بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط الجزيرة.

وفي وقت سابق اليوم، ضرب زلزال آخر بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر المنطقة ذاتها؛ ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، علاوة على تدمير عشرات المنازل.

يشار إلى أن إندونيسيا تقع فيما يعرف بمنطقة الحزام الناري التي تنشط بها الزلازل والبراكين. وفي ديسمبر عام 2004، ضرب زلزال هائل بلغت شدته 9.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل "سومطرة" غربي إندونيسيا، ما أثار موجات مد عاتية (تسونامي) أودت بحياة 230 ألف شخص في 12 دولة.

ترشيحاتنا

إطلالة مميزة لمنى زكي باللون الأحمر في مهرجان الجونة.. صور

هبوط طائرة بوينج 737 في المحيط الهادئ دون إصابات خطيرة

شاهد.. لحظة اغتيال تارة فارس.. والشرطة العراقية تحقق في الواقعة

أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

نائب محافظ القاهرة يكشف لـ صدى البلد مصير 10 عقارات متبقية بمثلث ماسبيرو

أمريكا ترد على ادعاءات إسرائيل بامتلاك طهران مخزنا نوويا سريا

مواطن يستغيث بوزيرة الصحة لعلاجه من أورام سرطانية منتشرة بجسمه.. صور

لماذا تأخرت مشاركة عبد الناصر مع الجيش المصري في حرب فلسطين ؟

بعد اغتيالها.. تعرف على الموديل العراقية تارة فارس.. صور

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية في البطولة العربية

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

حبس المتهمة بخطف طفلها بالقليوبية 4 أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

ارجع يا زمان.. سعاد وشادية وزبيدة على أغلفة مجلة بالألوان.. صور

وزيرة الصحة تلقي كلمة المجموعة 77 والصين حول السل نيابة عن السيسي.. صور

انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

فيديو

وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو
التعليم العالي: 12 دولة عربية شاركت بمؤتمر الهجرة غير الشرعية.. فيديو
سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا تخطط لإلغاء الأونروا.. فيديو
محمود عطية: القانون الجديد سيطر على جرائم إلكترونية تمس الأمن القومي.. فيديو
تعرف على أهم إنجازات الرئيس السيسي خلال زيارته لنيويورك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟