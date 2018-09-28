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أخبار البلد

سفارة مصر في أوغندا تحيي ذكرى رحيل عبدالناصر

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:12 م
الرئيس الراحل جمال
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أحيت سفارة مصر لدى أوغندا الذكرى الـ48 لرحيل الرئيس جمال عبدالناصر، الذي رحل في 28 سبتمبر 1970.

وأعادت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية في أوغندا نشر «بوست» نشرته صفحة تحمل اسم «أوغندا الجميلة Beautiful Uganda» وصف الرئيس الراحل بأنه كان زعيما للقارة السمراء، كما أنه يوجد طريق مشهور فى العاصمة الأوغندية كمبالا باسم "طريق ناصر".

وفي تفاصيل المنشور: «اليوم ذكرى رحيل الرئيس جمال عبدالناصر، فلم يكن زعيم مصر فحسب، بل كان زعيما للقارة السمراء ويعرف فى دعم حركات التحرر فى العديد من الدول الإفريقية. يوجد طريق مشهور فى العاصمة كمبالا باسم "طريق ناصر" وهو من ضمن الشخصيات الافريقية البارزة التى تدرس فى مناهج الأوغندية فى مادة الوطنية الإفريقية، رحمك الله يا جمال -حبيب الملايين. ستبقى رمزا فى تاريخ القارة..».

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