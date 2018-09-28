سفارة مصر في أوغندا تحيي ذكرى رحيل عبدالناصر

أحيت سفارة مصر لدى أوغندا الذكرى الـ48 لرحيل الرئيس جمال عبدالناصر، الذي رحل في 28 سبتمبر 1970.





وأعادت الصفحة الرسمية للسفارة المصرية في أوغندا نشر «بوست» نشرته صفحة تحمل اسم «أوغندا الجميلة Beautiful Uganda» وصف الرئيس الراحل بأنه كان زعيما للقارة السمراء، كما أنه يوجد طريق مشهور فى العاصمة الأوغندية كمبالا باسم "طريق ناصر".



