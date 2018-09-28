محمد سراج: الجمعية العمومية دائمًا في ظهر الأهلي

وجه محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي، على حضورهم بكثافة وتمسكهم بالمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي دعا إليه مجلس الإدارة؛ للتصويت على لائحة النظام الأساسي.



وقال سراج: «دائما ما نراهن على الجمعية العمومية بالنادي، والتي تكون متواجدة في «ضهر الأهلي» في جميع الأوقات».



وأضاف عضو مجلس إدارة النادي: «مقر الأهلي في الجزيرة يشهد يوما تاريخيا، وأعضاء المجلس حرصوا على التواجد بكثافة في ساعة مبكرة اليوم، وأنه يتمنى أن يكون هناك حضور تاريخي من الأعضاء».



وشدد على أن مجلس الإدارة فتح المجال للأعضاء؛ للمشاركة في رسم مستقبل الأهلي.