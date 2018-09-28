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محافظات

بدء صرف تعويضات للصيادين بالبحر الأحمر.. 2 أكتوبر

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:10 م
صدى البلد
إبراهيم جادالله
أكد رمضان حسن حسين مدير العلاقات العامة بمنطقة الأزهر فى البحر الأحمر أن لجنة الزكاة فى مشيخة الأزهر صدّقت على صرف تعويضات لـ٢٣٠٢ صياد وصاحب مركب بالبحر الأحمر بإجمالي ٧ ملايين و٩٠٦ آلاف جنيه وفقًا لتوجيهات فضلية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وأضاف "حسين"، أنه تقرر صرف ٣ آلاف جنيه لـ٢٣٠٢ من أبناء المحافظة بمدن الغردقة وسفاجا وغارب، مشيرًا إلى أن تم تسليم التعويضات عن طريق مكاتب البريد بمدن البحر الأحمر يستلزم تقديم أصل بطاقة الرقم القومي، منوهًا بأنه سيتم بدء تسليم التعويضات بدءًا من الثلاثاء المقبل ٢ أكتوبر وحتى ٣٠ أكتوبر المقبل، مؤكدًا أنه تم إبلاغ جميع جمعيات الصيادين بالمدن للصرف.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والشيخ عبدالناصر الديب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بالاهتمام بالصيادين في ظل وقف الصيد على مدار ٨ أشهر الفترة الماضية.

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