أمن الغربية يوزع جدول الحصص بمدارس طنطا.. صور

أعلنت مديرية أمن الغربية، اليوم، عن توزيع كمية من الكراسات وجداول الحصص وأدوات مدرسية علي التلاميذ بالمدارس بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.



جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواصل مع القطاعات الجماهيرية لتوطيد أواصر وحسن العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين وتحسين الصورة الذهنية لرجال الشرطة لديهم بالتنسيق والهيئات التعليمية لتنظيم زيارات لطلاب المدارس.



كما وجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بتشكيل وفد من مساعديه من القيادات الأمنية بزيارة عدد من المدارس بمدينة طنطا يرافقهم عدد من ضباط قسم العلاقات العامة بالمديرية وقسم حقوق الإنسان بالمديرية وبعض قيادات وزارة التربية والتعليم بالغربية وجاء على رأس تلك الزيارة مدراس "الإصلاح الابتدائية الجديدة والإصلاح الابتدائية المشتركة والجلاء للتربية الفكرية التابعين لإدارة شرق طنطا التعليمية".



وأشرفت القيادات الأمنية والتنفيذية على توزيع هدايا عينية للطلبة مقدمة من وزارة الداخلية ( كراسات جداول حصص – أدوات مدرسية – أعلام مصر – عصائر ).

