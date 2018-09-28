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رياضة

زكريا ناصف يوجه رسالة قوية لأعضاء النادي الاهلي..صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:05 م
صدى البلد
عبدالله هشام
وجه زكريا ناصف نجم النادي الأهلي السابق، رسالة لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء للتصويت على مشروع لائحة النظام الأساسي بالمقر الرئيسي في الجزيرة.

وغرد الحساب الرسمي لـ ناصف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :- رسالتي لاعضاء النادي الأهلي نحن من نضع دستور مستقبل النادي ، مشاركتك حق وواجب سواء بالموافقة أو بالرفض.

يذكر أن باب التصويت على لائحة النظام الأساسي بالنادي بدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة ويستمر حتى السابعة مساء.
زكريا ناصف يوجه رسالة قوية لأعضاء النادي الاهلي..صور

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