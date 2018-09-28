مصنع أبو زعبل للحديد والصلب.. حكاية قلعة صناعية أنشأها عبد الناصر حولتها الخصخصة لخرابة



وقال جمال عبدالناصر فى 15 فبراير 1970: نحن ندرس الغارة على مصنع أبوزعبل، وإذا أصبحت المسألة ضرب مصانع، فلن تكون مصانعنا وحدها معرضة للضرب، مشيرا إلى أن ما حدث فى أبى زعبل يجسد الصراع بيننا وبين العدو، ويجسد حقائق الصراع، ويجسد معانى الصراع وأهداف الصراع، وما حدث من الكيان الصهيونى وضربه لمصنع أبى زعبل بقنابل النابالم والقنابل الموقوتة لحرق المصنع وتدميره- يؤكد أن هذا هو العدو الذى يقابلنا، والذى يتحتم علينا، ولا مفر أمامنا من أن نقاتله، وأن ما يمثله من طاقة البناء هو ما نمثله نحن، وما يمثله الشعب الطيب الذى يسعى إلى السلام منذ الأزل، أما الصواريخ والنابالم فهى ما تمثله إسرائيل، فهى ما يمثله العدو ومن هم وراء العدو ومن يمدونه بأسلحة الدمار.



يعد مصنع الحديد والصلب بأبوزعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية من أبرز نتائج ثورة 52 ثورة، وشاهدا على تاريخ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حيث كان للمصنع دور كبير في إنشاء عدد كبير من المنشآت الهامة والمناطق الصناعية ومنها السد العالى بأسوان.ويعتبر المصنع شاهدًا على نهضة حقبة الستينات الصناعية حيث ساهم فى توفير الأغراض العسكرية خلال الحرب بين مصر وإسرائيل التى استهدفته بطائراتها فى حرب الاستنزاف، ومع ذلك فإن هذا التاريخ الحافل لم يشفع للمصنع ولا العاملين به، ليستمر بين المصانع الكبرى، فتمت تصفيته وفتح باب المعاش المبكر للعاملين فيه ليتحول إلى خرابة.وعن تاريخ المصنع قال محمد عباس أحد العاملين السابقين به إن مصنع أبوزعبل كان من أكبر مصانع الحديد والصلب فى الشرق الأوسط وكان إنتاجه يغطى السوق المحلية، مع تصدير الفائض منه إلى الخارج، وهو يتبع الشركة الأهلية للصناعات المعدنية، ويقع على مساحة 106 أفدنة مقسمة إلى 50 فدانًا مقام عليها مصنع الدرفلة، و50 فدانًا عليها الأفران والمخازن، و6 أفدنة للنادى الرياضى وكان يعمل به من 5 آلاف إلى 15 ألف عامل.وأشار إلى أن مأساة المصنع بدات فى عام 2002 عندما أعلنت الشركة تصفيته، بسبب ديونه التى وصلت لنحو مليار ونصف مليار جنيه، وفى عام 2008 قررت الشركة الأهلية للصناعات المعدنية والهندسية فتح باب المعاش المبكر أمام عمال المصنع، وتم الإعلان عن طرحه فى مزاد، واشتراه مستثمر إماراتى بحجة تطويره، وبلغ سعره فى المزاد 460 مليون جنيه، إلا أن المستثمر تعثر فى السداد، وانهار المصنع وأغلق أبوابه بعد أن تفاقمت المشاكل بسبب سوء الإدارة.يذكر أن مصنع الحديد والصلب بأبوزعبل تملكه الشركة الأهلية للصناعات المعدنية وقد أغارت الطائرات الإسرائيلية القاذفة على المصنع.