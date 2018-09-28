الأزمات تحاصر كندا.. السعودية تتمسك بضرورة اعتذار أوتاوا .. ترامب رفض الاجتماع بـ ترودو في الأمم المتحدة بسبب اتفاق نافتا وعملتها الوطنية تتجه نحو الهبوط

السعودية ليست جمهورية موز ونطالب باستقلال كوبيك

ترامب:

"نحن غير سعداء بشأن المفاوضات مع كندا

تصريحات ترامب تدفع الدولار الكندي نحو الهبوط



تصاعدت حدة أزمتى السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مع كندا بسبب سياسات حكومة أوتاوا التى لا تراعي مصالح البلدين، فقد أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، على موقف بلاده من التدخل الكندي بالشؤون الداخلية بالمملكة، وذلك في إشارة إلى مطالبة" كندا بإطلاق سراح نشطاء اوفقوا بقضايا أمن دولة.



وقال الجبير خلال لقاء بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: "الأمر مشين للغاية من وجهة نظرنا بأن دولة ستجلس هناك وتعطينا محاضرة وتقدم طلبات نحن نطالب بالإطلاق الفوري! حقا!! حسنا نحن نطالب بالاستقلال الفوري لكوبيك! نحن نطالب فورا بمنح حقوق مساوية للكنديين من أصول هندية، ماذا تتحدثون عنه؟ يمكنكم انتقادنا حول حقوق الإنسان ويمكنكم انتقادنا حول حقوق المرأة، أمريكا تفعل ذلك البرلمان البريطاني يفعل ذلك والدول الأوروبية أيضا، هذا حقكم، نعم يمكننا الجلوس والتحدث حول ذلك، ولكن نطالب بإطلاق السراح الفوري! ماذا نحن؟ جمهورية موز؟".



وتابع قائلا: "هل تقبل أي دولة بذلك؟ لا، اذا لم نتخذ خطوات فهذا يعني أننا ضعفاء وإذا اتخذنا خطوات فإننا سنضر بعلاقاتنا مع دولة صديقة، نحن لم نقم بذلك، بل أنتم، أصلحوا الأمر إذا، فأنتم مدينون لنا باعتذار، يمكنكم التحدث معنا حول حقوق الإنسان في أي وقت تريدون ويسرنا أن نجري هذا الحوار ونقوم به مع كل حلفائنا ولكن محاضرتنا؟ مستحيل، لن يحدث ذلك.. لا نريد أن نكون كرة قدم سياسية في السياسة الداخلية بكندا، هذا ما أصبحنا فيه، اعثروا على كرة أخرى للعب فيها ليس السعودية، ولهذا كان رد الفعل في بلدنا في غاية القوة، والحل سهل جدا، اعتذروا، قولوا انكم اخطأتم"



وأضاف: "الطلاب (المبتعثون) موجودون في كندا إلى حين نجد مكانا لنقلهم، أوقفنا الاستثمارات الجديدة في كندا وأوقفنا الاستثمارات الكندية الجديدة في المملكة العربية السعودية وأوقفنا الرحلات الجوية لكندا، وطلبنا من كندا سحب سفيرهم واستدعينا سفيرنا هناك".



وعلى صعيد الأزمة مع واشنطن بسبب الخلافات بشأن اتفاق نافتا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رفض عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على هامش تواجدهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "لأنني غير راض عن المفاوضات التجارية مع أوتاوا"، وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي: "نحن غير سعداء بشأن المفاوضات وأسلوبها مع كندا..فهي عاملتنا بطريقة سيئة للغاية..لا يزال لدينا طريق طويل لتقطعه".



وفي الأسبوع الجاري صرح الممثل التجاري الأمريكي أن هناك تباعدا في طريقة الوصول إلى سوق منتجات الألبان في كندا، وكيفية التوصل لأفضل طريقة لتسوية النزاعات التجارية، وعلى الجانب الأخر أعلنت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الكندي أنهم لم يتقدموا بطلب لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي



وأكد ترامب على أن في حالة إتمام صفقة مع كندا فأن تلك ستكون فرصة جيدة، "لكنني حتى الآن لم أنفذ أي شيء قريب من الذي نريده"، مشيرًا إلى أن الاتفاق من المحتمل والممكن أن يكون فقط مع المكسيك دون كندا.



وفي الشهر الماضي توصلت الولايات المحتدة إلى اتفاق تجاري مع المكسيك يتم بموجبه إلغاء اتفاق نافتا التي تعد كندا طرفها الثالث، كما شدد ترامب أن في حالة عدم إتمام الاتفاق مع كندا فإنه سيُنفذ اتفاق أفضل وهو تطبيق تعريفات على واردات السيارات لبلاده من كندا، ودفعت تلك التصريحات الدولار الكندي نحو الهبوط.