محافظ الجيزة: حلول جذرية لمشكلات المستثمرين فى أبو رواش

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تعكف على وضع حلول جذرية لعدد من المشكلات التي تواجه بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية والاستثمارية؛ وذلك لتهيئة سبل النجاح اللازمة للمستثمر في إطار الحفاظ على حقوق الدولة والتسهيل على المستثمرين.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لفحص المشكلات التي تواجه بعض المستثمرين، ووضع محاور الحلول لها والتي تمركزت في سرعة إنهاء التراخيص واستكمال مشروعات المرافق بالمنطقة الصناعية بأبو رواش وتخفيف الإجراءات على المستثمرين.





وأكد المحافظ أن أولوية العمل هو التيسير على المستثمرين وتحفيزهم للتوسع في أنشطتهم الاستثمارية والتي تصب في مصلحة الدولة، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاء موسع مع بعض المستثمرين بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار للوقوف على المشكلات التي تواجههم وحلها على الفور.



من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن وزارة التجارة والصناعة قامت بالعديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والصناعي على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه تم إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي اختصر زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما لتكون 7 أيام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر و30 يوما للمشروعات عالية المخاطر.



بدوره، أكد الدكتور محسن عادل أن إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، موضحا أن الهدف هو خلق مناخ استثماري قوي لضخ استثمارات جديدة.