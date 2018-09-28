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رياضة

محمد مرجان: التصويت في عمومية الأهلي يسير بشكل سلس

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية للنادي، مؤكدا أن السلوك الراقي لأعضاء النادي يساهم في خروج الجمعية العمومية اليوم بشكل رائع.

وأشار مرجان إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة، وتزايد الأعداد يعكس قيمة الأعضاء ودورهم الإيجابي في صناعة لائحة تحمي حقوق ناديهم وتصون مكتسباته، وتكون قادرة على القيام بنقلة كبيرة على كافة المستويات، وأن عملية التصويت تسير بشكل سلس للغاية، في ظل الالتزام الكبير من جانب الأعضاء، فضلا عن الترتيبات التي قامت بها الإدارات المختلفة على مدار الأيام الماضية.

واطمأن مرجان أعضاء النادي على استمرار الخدمات المقدمة للأعضاء داخل الخيمة التصويتية، من حيث مكيفات الهواء وتواجد لجنة طبية رفيعة المستوى وكراسي متحركة لكبار السن، وانتشار مكثف لأعضاء لجنة الشباب لإرشاد الأعضاء إلى اللجان، وأن العمل سيستمر على أفضل ما يكون حتى انتهاء عملية الفرز، وأكد أنه يتوقع إقبالا كبيرا خلال الساعات المتبقية من أجل تسجيل رقم قياسي في الحضور.

وحرص على توجيه الشكر إلى شباب النادي على الأفكار التي تقدموا بها ومنها فكرة «التاكسي النهري»، إلى جانب جهودهم في إنجاح اجتماع الجمعية العمومية، مشددا على أن الأهلي غني بأبنائه دائمًا.

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