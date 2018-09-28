شاهد .. أول فيديو مسرب لهاتف لينوفو القابل للطي

بدأ السباق بين شركات الهواتف مجددا، ولكن هذه المرة على الهواتف القابلة للطي، والشاشات القابلة للطي، فتحاول كل شركة إيجاد طريقة لتصبح أول شركة تقدم خدمات جديدة.



وتم تسريب مقطع فيديو من شركة لينوفو، والتي تعد واحدة من الشركات القليلة التي تساهم في هذا السباق، لأول هاتف قابل للطي من الشركة، وظهر في الفيديو بأنه لا يعمل بشكل كامل فقط، ولكنه قادر أيضا على تحميل التطبيقات واستخدامها بشكل طبيعي كأي هاتف أندرويد وفقًا لـ"techthelead".



وظهر في الفيديو أيضا، شاشة الهاتف الطويلة جدا، القابلة للطي، ولديها جزء سفلي به جبهتان سميكتان جدا، فضلا عن احتوائها على ثلاثة مفاصل قابلة للانحناء ولكنه يبدو قويا.





