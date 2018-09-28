إقبال كثيف وزحام في خيمة التصويت على لائحة الأهلي .. فيديو

زاد الإقبال على خيمة التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، التي تم تجهيزها بواسطة فقهاء القانون وخبراء في جميع المجالات.



وبحسب المؤشرات الأولى أن النصاب القانوني يكتمل خلال ساعة من الآن، حيث وصل عدد المصوتين الى 10 آلاف عضو بالنادي الأهلي.



وتُعقد اليوم الجمعة الجمعية العمومية غير العادية للأهلي؛ من أجل التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، وهي اللائحة التي طرحها مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب منذ عدة أسابيع للحوار المجتمعي قبل أن يتم اعتماد صيغتها النهائية بعدما تلقى المجلس ما يقرب من 3500 اقتراح وتم تعديل 31 مادة تقريبًا.



ويحتاج الأهلي إلى حضور 12,500 عضو ممن لهم حق التصويت بالجمعية العمومية للنادي؛ لاعتماد الاجتماع صحيحًا.. فيما يحتاج إلى تصويت ثلثي الحضور الصحيح بالموافقة على مشروع اللائحة؛ لاعتمادها لائحةً رسميةً للنادي الأهلي.