سعيد رسلان: أعشق تراب بلدي.. وأدعو لولي الأمر في سجودي

أدى اليوم الشيخ محمد سعيد رسلان، خطبة الجمعة بالمسجد الشرقي بقرية سبك الأحد بمركز أشمون بمحافظة المنوفية.





والتزم الشيخ سعيد رسلان بنص الأوقاف في خطبة اليوم وتحدث عن البر بالوالدين وفضله علي الانسان في الدنيا وفي الآخرة عند لقاءه بربه عز وجل.





كما حث الشيخ الشباب علي استغلال بقاء والديهما على قيد الحياة لأنهما بوابتين للجنة ومن فقد أحد والديه فقد أغلق أمامه باب من أبواب الجنة.





وتابع رسلان، ان طاعة الوالدين متلازمة بطاعة الله، ومقرون بطاعته، وذلك من أهمية الربط بين طاعة الوالدين وطاعة الله، مشيرا إلى الأحاديث النبوية والأيات القرانية حول بر الوالدين.





وسرد رسلان العديد من الأمثلة للصحابة الذين تمسكوا بطاعة الوالدين والحفاظ على برهما، والذى يكون أقرب بشكل كبير من الجهاد.





وشدد رسلان على ضرورة طاعة الأم والأب فيما تحبه وفيما تكرهه، وأن تفعل ما يريدة الأب والأم ما لايكون هذا الأمر معصية لله .





وعقب الانتهاء من خطبته قال كلمة بعد أداء صلاة الجمعة بدأها بقوله يقطع لساني وتبتر يميني وتزهق روحي ان كنت سببا في اي فتنة في بلادي ، فبلادي التي تربيت فيها فاني اعشقها واتمني أن أدفن في ترابها واتمني لها أن تكون احسن البلاد وادعوا لها في سجودي وأمام ربي أن يحفظها ربي ويبارك فيها ويحرسها من كيد الخائنين.





وأشار إلي أن الحيوانات والحشرات تعشق وتحب وطنها الذي نشأت به فما بالكم بالإنسان، مضيفا أنه تربى في وطنه محبا لترابه وعاشقا لاصالته وأهله، واختتم رسلان كلمته بالدعاء لمصر ولولي أمرها وان يحفظ الله مصر ويبارك فيها.