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محافظات

حملة أنت أقوى من المخدرات تجوب قرى ومحاجر المنيا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:34 م
صدى البلد
ايمن رياض
نظمت إدارة الشباب والطلاب بمحافظة المنيا بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء 4 مبادرات ميدانية جديدة بقرى ومحاجر المحافظة، ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات للتوعية بخطورة الإدمان وأهمية العلاج المبكر الذى توفره الدولة بالمجان لمن وقع في دائرة المخدرات.

وقالت ماريا نعيم، مدير إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، أن المبادرات تم تنفيذها خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجارى، وشملت لقاء مع عمال المحاجر بقرية بنى خالد بمركز سمالوط ولقاء بعمال مصنع سكر أبوقرقاص إضافة إلى جولات ميدانية بقريتى أبيوها بمركز أبوقرقاص وطوخ الخيل بمركز المنيا، موضحة ان تلك المبادرات تأتى تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا وضمن الخطة التى أقرها مجلس الوزراء بكافة محافظات الجمهورية لرفع الوعي بقضية الإدمان والتعاطي، لدى كافة الفئات، وخاصة الشباب.

وأضافت "ماريا"، أنه خلال العام الجارى تم تنفيذ أكثر من 70 لقاء للتوعية بخطورة الإدمان والمخدرات بقرى ومراكز المحافظة شملت ندوات توعية ومبادرات ميدانية ولقاءات مباشرة مع المواطنين إضافة إلى تدريبات للشباب لإعداد مجموعات قادر على التوعية بتلك القضية الهامة فى نطاق كل منهم.

وقال بلال شعبان باحث بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم خلال اللقاءات عرض الأسباب التي تؤدي إلى زيادة نسبة التعاطي والإدمان في المجتمع وأضرار المخدرات على مستقبل الوطن، خاصة أنها تستهدف الشباب بشكل كبير كذلك الخدمات التى تقدمها الدولة من خلال توفير العلاج بشكل مجاني وسري للغاية، مشيرًا إلى أنه تم تحديد خط ساخن وهو 16023 لتلقي أي استفسارات عن أى حالات تحتاج للعلاج .

وأضاف أن محافظة المنيا تمتلك مستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية بمدينة المنيا الجديدة تهدف إلى محاولة إعادة تأهيل المدمن سلوكيًا وصحيًا، وأكد أن الطريق الحقيقي للعلاج يبدأ من الرغبة الحقيقية للمدمن في العلاج، لأن خطورته لن تقتصر على نفسه فقط بل ستمتد إلى كل من يحيط به.

وخلال المبادرات تم توزيع ملصقات وبوسترات للتوعية بتلك القضية الهامة.

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