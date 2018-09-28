الأزهر فى أسبوع.. انطلاق العام الجديد بالمعاهد والكليات.. وبدء الدراسة والإجازات والامتحانات فى نفس مواعيد التربية والتعليم.. والإمام الأكبر يشيد بكلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة

حصاد الأزهر فى أسبوع

شيخ الأزهر: القدس لم تكن مدينة سلام إلا تحت الحكم الإسلامي

الأزهر يشيد بكلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة

الإمام الأكبر: دور الأزهر يتجاوز التعليم لخدمة الناس

منشور أزهري يشرح كيفية صرف منح ومكافآت الإمام الأكبر للعاملين

بدء الدراسة والإجازات والامتحانات فى نفس مواعيد التربية والتعليم

بروتوكول بين الأزهر والتربية والتعليم لتطبيق المنظومة الجديدة

وزير الثقافة الأردنية تشيد بجناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض في عمان

مشيخة الأزهر تأمر بتحقيق عاجل مع معلم اعتدى على تلميذ بالشرقية



شهد الأزهر الشريف خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، أبرزها انطلاق الدرسة للعام الجديد فى بداية الأسبوع، والموافقة على بدء الدراسة والإجازات والامتحانات فى نفس مواعيد التربية والتعليم.



نرصد فى هذا التقرير أبرز هذه الأحداث.



فى البداية، شهد أول الأسبوع الجاري انطلاق العام الدراسي الجديد، وفى الصباح نظم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، جولته تفقدية لكليات جامعة الأزهر، لاستقبال الطلاب على البوابات في أول أيام العام الدراسي الجديد.



والتف الطلاب في فرع البنين والبنات على رئيس الجامعة أثناء الجولة ووزع عليهم مذكرات وأقلام كهدايا رمزية والتقطوا معه الصور التذكارية والسيلفي.



وعبر الطلاب والطاالبات عن سعادتهم بجولة وهدايا رئيس الجامعة الذي أصر على استقبالهم في أول أيام الدراسة بالعام الجديد.



وأشاد الأزهر الشريف بالكلمة الشجاعة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تضمنته من مواقف ورؤى بشأن ضرورة تفعيل الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



ويتضامن الأزهر الشريف - بعلمائه وأساتذته وطلابه - تضامنًا كاملًا مع الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي، من فوق منبر الأمم المتحدة؛ لإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة؛ للعيش بكرامة وسلام في دولة فلسطين العربية المستقلة بما يحفظ هويته الوطنية ويحقق آماله وتطلعاته، حيث إن العجز عن تحقيق ذلك يلقي الكثير من الظلال على مصداقية المنظومة الدولية.



وأكد الأزهر ما تضمنته الكلمة من ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية العادلة، القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، وحمايتها من التفكك، تحت وطأة النزاعات الأهلية والولاءات الطائفية، لما يحمله ذلك من مخاطر وتهديدات جمة علي كل الأصعدة.



واستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح الاثنين، الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال زيارته للقاهرة.



وقال الإمام الأكبر إن رسالة الأزهر هي رسالة متجددة دائمًا، ودوره لا ينحصر في التعليم بل يتعدى ذلك إلى خدمة الناس في كافة المجالات خاصة في المجالات الصحية، والتي هي عمل مشترك بين التعليم والعمل الخيري، مبينًا أن الأزهر الشريف يسعى دائمًا إلى التعاون المثمر والفعال الذي يعود بالخير على الإنسانية كافة، داعيًا المنظمة إلى مضاعفة جهودها في محاربة الأمراض التي تفتك بالمنطقة.



من جانبه أعرب المنظري، عن تقديره الكبير لفضيلة الإمام الأكبر على المجهودات الكبيرة والملموسة التي يبذلها الأزهر في المجالات الصحية على مستوي الإقليم، موضحًا أن المنظمة تتابع أنشطة الأزهر المنتشرة عبر العالم، من خلال القوافل الطبية والإغاثية المتتابعة التي يوجهها الأزهر إلى عدد من دول العالم.



وقال "الطيب"، إن قضية القدس يجب ألا تنسى، لذا تم الإعلان في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، أن عام 2018 هو "عام القدس"، كما وعد بتصميم مقرر دراسي عن تاريخ القدس، من أجل رفع الوعي بالقضية على مستوى الطلاب والأساتذة، مؤكدا أن قضية القدس سوف تبقى حية وموجودة، وبإذن الله إلى ان نستعيدها من أيدي الغاصبين.



وأوضح شيخ الأزهر، خلال لقاء على الفضائية المصرية، أنه مؤخرا تم إجلاء 50 أسرة مقدسية من منازلهم، بحجة أنهم لا يملكون تصاريح بناء، وهو ما يجعلنا أمام تشريد أسر كاملة، بما فيها من أطفال ونساء، وهو ما يدل على أننا لا نعيش -كما يقال – عصر الحريات وحقوق الإنسان، فكل هذه لافتات يتم تحتها تحقيق مكاسب ضخمة لسياسات مستبدة على حساب الضعفاء والفقراء والمهجرين والأطفال الذين يسحقون في الطريق.



وتابع الطيب: "ضعفنا هو مصدر قوة الكيان الصهيوني، وهذا الضعف سببه الأول الخلاف والفرقة والتفتت"، لافتا إلى أن القدس، على مر التاريخ، لم تكن مدينة سلام إلا تحت الحكم الإسلامي، وحين يُقصى عنها التوجيه الإسلامي يباح فيها القتل، ويتم قتل أهالي البلد ليحل محلهم الغزاة.



وأضاف الإمام الأكبر أن الإسلام دخل القدس بصلح وليس بقتال، موضحا أنه كان هناك حصار للمدينة لكن الحصار انتهى بصلح، حيث طلب المقدسيون أنفسهم – وهم مسيحيون ومعهم يهود – أن يتصالحوا مع المسلمين بشرط قدوم الخليفة إليهم بنفسه وأن يوقع معهم الصلح، وعرفنا كيف جاء سيدنا عمر، وعقد العهدة العمرية في سنة 635 م.



وأوضح شيخ الأزهر أنه مع دخول جنود الفرنجة (الصليبيين) إلى القدس في عام 1099 رفعوا لافتة "تطهير بيت المقدس" أو "تطهير قبر السيد المسيح" عليه السلام، لكنهم كانوا يريدون إبادة المسلمين، وقتلوا في يوم واحد 3 آلاف شخص، وكانت الخيول تسير في بحار من الدماء وتعرضت المدينة للنهب، وتكرر هذا الأمر عندما وقعت القدس في أيدي الانتداب البريطاني، حيث كان التعامل يتم على أساس "الغيظ الديني"، واستمر حكم الصليبيين 88 سنة، وفي عام 1187 طردهم البطل الأسطوري صلاح الدين، وعادت القدس للمسملين مرة أخرى.



كما استقبل الإمام الأكبر، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم.



وذكر الإمام الأكبر أن البروتوكول الذي وُقع اليوم بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم يمثل تطورا مهما في مجال التعاون بين الجانبين، مؤكدًا حرص الأزهر على نجاح منظومة التعليم الجديدة والاستفادة منها.



من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على التعاون المستمر مع الأزهر من خلال البروتوكول الذي وقع اليوم، بما يسهم في تطوير التعليم المصري وبما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030م، موضحًا أن الوزارة تعي جيدًا دور الأزهر الشريف في دعم التعليم في مصر، وتقدر الجهود التي يقوم بها في تطوير المناهج والارتقاء بمستوى التعليم الأزهري.



ويستهدف البروتوكول تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، من خلال الاستخدام المتبادل للطاقات والمنشآت التعليمية المتوفرة لدى الطرفين، بما يخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وكذلك سد العجز النوعي في المدرسين بما يتوفر لدى كل طرف، والاشتراك في برامج التنمية المهنية للارتقاء بمهارات القوى البشرية، وتطوير المناهج التعليمية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠.



وينص البروتوكول على تدريب معلمي المرحلة التمهيدية والصف الأول الابتدائي على النظام التعليمي الجديد، وإتاحة الكتب الدراسية الخاصة بالنظام الجديد لطلاب المعاهد الأزهرية، وتوفير جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي الأزهري، وتجهيز مباني المعاهد الأزهرية للصفوف الثانوية بما يتوافق مع النظام التعليمي الجديد، وما يتطلبه من تكنولوجيا نظم الاتصالات والمعلومات.



وأصدر الأزهر الشريف، منشورا لجميع الإدارات المركزية التابعة لقطاع المعاهد الأزهرية بالمحافظات لتوضيح كيفية صرف منح الإمام الأكبر للعاملين.



ونص المنشور، على التنبيه على المختصين بهذه الإدارات، بأنه فى حال إقرار الإمام الأكبر شيخ الأزهر منحة أو مكافأة للعاملين بالأزهر فعلى الإدارات المركزية للمناطق اتباع الآتي: ألا تصرف المنحة أو المكافأة للعاملين بديوان المنطقة إلا بعد تمام الصرف للعاملين بالمعاهد.



وأوضح المنشور، أن يكون الصرف خلال خمسة عشر يوما وتصرف المستحقات المالية لجميع المنتدبين فى أعمال الامتحانات فى المواعيد المقررة لها.



كما وافق المجلس الأعلى للأزهر فى اجتماعه الأخير، على السماح لطلاب كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين بالقيد بمرحلة الدراسات العليا.



ووافق المجلس على بدء العام الدراسي والامتحانات وإجازة نصف العام في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019م بالتوافق مع المواعيد المحددة نفسها بوزارة التربية والتعليم، مع مراعاة الاختلاف في أيام الامتحانات وطبيعة المناهج التي تدرس في الأزهر الشريف.



من ناحية أخرى، انطلقت مساء الأربعاء فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمعرض عمان الدولي للكتاب بالعاصمة الأردنية، تحت رعاية جلالة الملك عبدالله بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة مجلس حكماء المسلمين، الذي يترأسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتستمر فعالياته حتى السادس من أكتوبر المقبل.



وتفقدت بسمة النسور وزيرة الثقافة الأردنية، خلال افتتاحها للمعرض، جناح مجلس حكماء المسلمين، واستمعت إلى شرح حول دور المجلس وجهوده في نشر السلام العالمي، ومد جسور الحوار بين الأديان.



وأعربت الوزيرة عن إعجابها الشديد بمشاركة المجلس وإصداراته المتميزة، موضحة أنها قرأت بالفعل بعض هذه الإصدارات، وأن الأردن والعالم العربي بحاجة إلى فكر المجلس وجهوده في نشر الوسطية والاعتدال.



ويعد جناح مجلس حكماء المسلمين، واحدًا من أبرز الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث يقدم لزواره باقة من المؤلفات القيمة لعدد من قادة الفكر والرأي في العالم العربي والإسلامي، من أبرزهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، والأمير غازي بن طلال، عضو المجلس، والدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء ومجلس حكماء المسلمين.



ويعرض الجناح مجموعة من الأفلام والفيديوهات القصيرة التي تشرح لرواد المعرض بشكل مبسط قيم التسامح والتعايش المجتمعي، وتؤكد على أن الإسلام دين الإنسانية والسلام لجميع البشر.



ويحرص مجلس حكماء المسلمين على المشاركة في معظم معارض الكتب العربية والعالمية، وذلك في إطار خطته لنشر الفكر الوسطي، والانفتاح على مختلف الثقافات وتبادل الآراء والأفكار بين الكتاب والمثقفين العالميين، حيث شارك المجلس في معرض القاهرة، ومعرض الدار البيضاء، وأبوظبي، وموسكو، وإندونيسيا، ويخطط للمشاركة في معارض الشارقة وفرانكفورت، وغيرها من المعارض والمحافل الثقافية العالمية.



وكشف مصدر بمشيخة الأزهر الشريف، عن توجيه الشيخ صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر، بالتحقيق العاجل في واقعة تعدي أحد المعلمين على تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بالشرقية حتى تورم جسده.



وأكد المصدر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا، ويؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا المعلم بعد انتهاء التحقيق الحاسم معه.



كان "صدى البلد"، قد نشر شكوى أحد المعلمين بمنطقة الشرقية الأزهرية من تجاوز معلم بشأن تلميذ في الصف الخامس الابتدائي والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى تورم جسده.



وقال المعلم في شكواه التي نشرها على "فيس بوك"، مرفقًا الصور بها "استغاثة لشيخ الأزهر الشريف هل هذا التصرف يليق من مدرس بالأزهر هو دا التطوير اللي منتظرينه في التعليم الأزهري فضيلتك مين يرضي يحصل كدا بابنه فهذا التصرف يؤدي لعزوف الطلاب للتحويل من الأزهر هذا التصرف ودون سبب لطالب بالصف لطالب بالصف الخامس الابتدائي بمعهد المجفف الابتدائي التابع لقسم ديرب نجم محافظة الشرقية اغيثونا فهذا التصرف ليس المرة الأولى من هذا المدرس ولا حياة لمن تنادي".