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منوعات

فيسبوك يعترف: نستخدم رقم تسجيل دخول حسابك في الإعلانات

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:37 م
صدى البلد
محمد علي
نقل موقع "9 تو 5 ماك" عن موقع جيزمودو Gizmodo، ما اعتبره إهدارًا للمصداقية من قبل موقع التواصل الاجتماعي الأشهر عالميًا فيسبوك عبر الشركة المشغلة له ومؤسسها مارك زوكربيرج، من خلال استخدامه لأرقام هواتف المستخدمين من أجل استهدافهم بالإعلانات.

وقال "9 تو 5 ماك" إن فيسبوك بعدما أعلن سابقًا حرصه على سرية وأمان حسابات المستخدمين، وقوله بأنه لم يعمد الإساءة في استخدام تفاصيل الحماية، هاهو الآن يعترف أنه يفعل ذلك.


وقال الموقع المعني بالتكنولوجيا، إنه لطالما استخدم موقع فيسبوك معلومات شخصية للمستخدمين لخدمة الإعلانات.

على سبيل المثال ، إذا قمت بتضمين رقم هاتفك المحمول في ملفك الشخصي ، وقدمت أيضًا رقمك إلى متجر عبر الإنترنت ، فيمكن مطابقة الرقمين بحيث يمكن للمتجر تحديد هويتك كعميل، و يمكنه أيضًا أن يقدم لك بعد ذلك إعلانًا موجهًا للعملاء الحاليين.

لكن الجديد الذي كشف عنه موقع Gizmodo هو أن Facebook سيفعل هذا حتى لو كان رقم الهاتف المحمول، يقوم المستخدم، باستخدامه من أجل المصادقة الثنائية لتسجيل الدخول إلى الفيسبوك.

وقال موقع جيز مودو Gizmodo، إن هذا الادعاء اعترف به Facebook الآن بشكل غير مباشر إلى حد ما .

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