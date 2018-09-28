شوبير يدلي بصوته في عمومية الأهلي

حرص أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق، على الحضور لمقر النادي بالجزيرة؛ من أجل الإدلاء بصوته على مشروع لائحة النظام الأساسي الجديدة.



وأدلى شوبير بصوته في اللجنة رقم ١٧، مبديا سعادته بالمشاركة في إقرار دستور الأهلي الجديد مع أعضاء النادي.



وقال شوبير أن أعضاء الأهلي دائما ما يكونون على مستوى المسئولية والحدث، ولا يتأخرون عن تلبية نداء ناديهم.