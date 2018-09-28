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محافظات

مياه الصرف الصحي تدمر طرق سكة المحلة – قطور بالغربية.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:14 م
صدى البلد
أحمد على
سيطرت حالة من الاستياء والغضب الشديدين على وجوه الآلاف من أهالي ومواطني منطقة ترعة بلقينا بطريق سكة "المحلة – قطور" بمحافظة الغربية بسبب كارثة تهالك بالوعات الصرف الصحي، وتكون كميات من البرك والمستنقعات التى تسببت فى هبوط أرضي بذات الطريق، الأمر الذى أصاب المواطنين بحالة من الصدمة لعدم تحرك المسئولين بالجهات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنقاذهم.

وأعرب أهالي وسكان منطقة ترعة بلقينا فى شكواهم المتكررة، عن استيائهم الشديد من تدهور بالوعات الصرف الصحي بذات المنطقة وانسداد مواسير شبكة الصرف المتصلة بين المنازل ومحطات رفع مياه الصرف الرئيسية وهو ما تسبب فى تكون كميات من البرك والمستنقعات.

فى المقابل، أصدر اللواء هشام السعيد محافظ الغربية الجديد توجيهاته إلى اللواء ناصر أنور طه رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بضرورة التنسيق مع المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية لمواجهة أزمة تجمع كميات من الصرف الصحي والبرك والمستنقعات والروائح الكريهة.

كما شدد محافظ الغربية على أهمية تخصيص سيارات لكسح وشفط المياه ومعدات رفع وتطهير كافة بالوعات الصرف الصحي تلبية لرغبات المواطنين.
مياه الصرف الصحي تدمر طرق سكة المحلة – قطور بالغربية.. صور
مياه الصرف الصحي تدمر طرق سكة المحلة – قطور بالغربية.. صور
مياه الصرف الصحي تدمر طرق سكة المحلة – قطور بالغربية.. صور
مياه الصرف الصحي تدمر طرق سكة المحلة – قطور بالغربية.. صور
مياه الصرف الصحي تدمر طرق سكة المحلة – قطور بالغربية.. صور

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