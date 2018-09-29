أجمل إكسسوارات النجمات بمهرجان الجونة.. صور

منذ الليلة الأولى بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، تسابقت النجمات على خطف الأنظار على السجادة الحمراء بأجمل إطلالة بالجونة، فظهرت كل منهن بإطلالة أنيقة متكاملة خاصة بها وعلى ذوقها الخاص، فقد شهدت السجادة الحمراء العديد من الألوان والاستايلات المختلفة التي اختارتها النجمات خلال أيام المهرجان.



ومن اللافت للنظر في إطلالات النجمات على السجادة الحمراء هي الإكسسوارات المميزة التي زادتهن أناقة وجمالًا ومنحت إطلالتهن مزيد من الجمال والأنوثة.



وتألقت النجمات بقطع إكسسوار مميزة كان أبرزها العقد الذي ظهرت به الفنانة أروى جودة في ثاني أيام المهرجان، كذلك إكسسوارات الفنانة جميلة عوض في حفل الافتتاح، وعقد دانيلا رحمة في أول يوم.



أما عن الأقراط فقد تألقت العديد من النجمات بأشكال واستايلات مميزة منهن يسرا، درة، دينا الشربيني وليلى علوي، جميلة عوض، سلمى أبو ضيف، وإيمي سمير غانم.

