8200 عضو يسجلون في كشوف حضور عمومية الأهلي حتى الآن

سجل 8200 عضو بالأهلي في كشوف الحضور بالجمعية العمومية غير العادية للتصويت على لائحة النظام الأساسي حتى الثانية ظهر اليوم.



ويحتاج النادي الى 12 ألفا و500 عضو لاكتمال النصاب القانوني كما ينص قانون الرياضة.



يذكر أن باب التصويت على لائحة النظام الأساسي بالنادي بدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة ويستمر حتى السابعة مساء.



