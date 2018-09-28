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أخبار البلد

طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:24 م
صدى البلد
منار نور _عدسة : احمد بيسو
قال طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إن مكانة الزعيم جمال عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين وأكبر دليل على ذلك هو تواجد المواطنين والعرب الآن أمام ضريحه لإحياء الذكرى الـ٤٨ على رحيله.

وأشار "أبو زيد"، فى تصريحه لـ"صدى البلد" على هامش إحياء ذكرى وفاة عبدالناصر، إلى أن الرئيس الراحل أسس هذه الدولة بمساعدة المؤسسات العسكرية، وهو ما يسير عليه الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى خطة بناء الدولة.

وشهد محيط ضريح الزعيم جمال عبد الناصر، صباح اليوم الجمعة، تشديدات أمنية مكثفة من قوات الشرطة والجيش، بالتزامن مع الذكرى الـ٤٨ على رحيل عبد الناصر.

وتوافد، العشرات من المواطنين وعدد من الشخصيات العامة من محبي الراحل جمال عبد الناصر، لإحياء ذكرى رحيله، رافعين صوره وأعلام مصر.
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور
طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور

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