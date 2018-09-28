ماراثون رياضي في شوارع زفتى بمشاركة 100 شاب وفتاة.. صور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الجمعة، فعاليات الماراثون الرياضي لسباقات "الجري، المشي، الدراجات" تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، بمشاركة 100 شاب وفتاة وطليع بمدينة زفتى.



وانطلقت فعاليات الماراثون من أسفل كوبرى ميت غمر حتى نادى زفتى الرياضى على بعد مسافة 4000، وبعدها تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى فى سباقات الماراثون.



وشارك ضمن فعاليات الماراثون الدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية لشئون الرياضة، مصطفى الشوربجى رئيس مجلس إدارة نادى زفتى الرياضى، وشويكار الخطيب مدير عام الرياضة، والمهندس طارق عبدالله نائب رئيس مدينة زفتى، وأسامة شبانة مدير عام إدارة شباب زفتى.

