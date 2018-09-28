ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ماراثون رياضي في شوارع زفتى بمشاركة 100 شاب وفتاة.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:39 م
صدى البلد
أحمد على
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الجمعة، فعاليات الماراثون الرياضي لسباقات "الجري، المشي، الدراجات" تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، بمشاركة 100 شاب وفتاة وطليع بمدينة زفتى.

وانطلقت فعاليات الماراثون من أسفل كوبرى ميت غمر حتى نادى زفتى الرياضى على بعد مسافة 4000، وبعدها تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى فى سباقات الماراثون.

وشارك ضمن فعاليات الماراثون الدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية لشئون الرياضة، مصطفى الشوربجى رئيس مجلس إدارة نادى زفتى الرياضى، وشويكار الخطيب مدير عام الرياضة، والمهندس طارق عبدالله نائب رئيس مدينة زفتى، وأسامة شبانة مدير عام إدارة شباب زفتى.
ماراثون رياضي في شوارع زفتى بمشاركة 100 شاب وفتاة.. صور
ماراثون رياضي في شوارع زفتى بمشاركة 100 شاب وفتاة.. صور
ماراثون رياضي في شوارع زفتى بمشاركة 100 شاب وفتاة.. صور
ماراثون رياضي في شوارع زفتى بمشاركة 100 شاب وفتاة.. صور

ترشيحاتنا

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

مصدر أمني عراقي ينفي سقوط قذائف قرب القنصلية الأمريكية

الخطيب يستعيد ذكرياته مع كرة القدم أثناء التصويت على لائحة الأهلي.. فيديو

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة .. غدا

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد مهام نائبي وزير التخطيط

تعرف على أهم إنجازات الرئيس السيسي خلال زيارته لنيويورك.. فيديو

شاب يحاول الانتحار من أعلى كوبري ستانلي بالإسكندرية

بعد اغتيالها.. شاهد أجمل 15 صورة للموديل العراقية تارة فارس

فيسبوك يعترف: نستخدم رقم تسجيل دخول حسابك في الإعلانات

كاميرات مراقبة لمتابعة التصويت على لائحة الأهلي

طاهر أبو زيد: مكانة عبد الناصر راسخة فى قلوب المصريين.. صور

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية بالبطولة العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحفاد عبد الناصر يحيون الذكرى 48 لوفاته .. صور

أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

ارجع يا زمان.. سعاد وشادية وزبيدة على أغلفة مجلة بالألوان.. صور

وزيرة الصحة تلقي كلمة المجموعة 77 والصين حول السل نيابة عن السيسي.. صور

انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور

فيديو

سهر الدماطي تشيد بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .. فيديو
وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو
التعليم العالي: 12 دولة عربية شاركت بمؤتمر الهجرة غير الشرعية.. فيديو
سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا تخطط لإلغاء الأونروا.. فيديو
محمود عطية: القانون الجديد سيطر على جرائم إلكترونية تمس الأمن القومي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟