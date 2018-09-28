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السفير الصيني في كوريا الجنوبية: العلاقات بين سول وبكين تعود بالكامل إلى مسارها

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:36 م
صدى البلد
أ ش أ
قال شتو كوو-هونج السفير الصيني لدى كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إن سول وبكين استعادا الثقة في علاقتهما بالكامل بعد زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن لبكين العام الماضي.

وأضاف هونج، خلال زيارته إلى "لي هي-تشان" رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، أن البلدين استعادا قنواتهما للتواصل الاستراتيجي بشأن حماية السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأعرب السفير الصيني، عن رغبة بلاده في حضور الرئيس الكوري الجنوبي مون لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي سينعقد شهر أبريل المقبل في الصين، كما أعرب عن أمله في عقد كوريا الجنوبية والصين لقمة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في اليابان في شهر مايو السنة المقبلة.

وقال إن فرص حدوث اشتباك أو اندلاع حروب بين الكوريتين اختفت إلى حد كبير عقب اجتماعات القمة الثلاث التي عُقدت مؤخرًا بينها.

وبالنظر إلى زيارته الأخيرة إلى بيونج يانج، أوضح "لي" أيضًا أن قيادة كوريا الشمالية تبدو أنها تطلب من كوريا الجنوبية أن تلعب دورًا نشطًا كحكم في قضية نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.

وأضاف "إذا بذلنا المزيد من الجهد ستتطور العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، كما ستتطور منطقة شمال شرق آسيا بأكملها إلى منطقة سلمية".

من جانبه، طالب رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، "لي" بمخاطبة بلاده لإزالة القيود المفروضة تمامًا على سفر مجموعات السياح الصينيين إلى كوريا الجنوبية التي فُرضت عقب تركيب نظام دفاع أمريكي مضاد للصواريخ على أرض كوريا الجنوبية في العام الماضي.

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