مطار القاهرة يدرس منع التدخين داخل صالات السفر والوصول

تبحث شركة ميناء القاهرة الجوي تنفيذ قرار بمنع التدخين داخل صالات السفر والوصول نهائيا.



وتجري مناقشة حول إلغاء غرف التدخين الحالية بالصالات وداخل كافتريات صالات الترانزيت والسفر، على أن يتم التدخين خارج الصالات.



وقالت مصادر بالمطار، إن القرار مازال تحت الدراسة وهناك العديد من المطارات تمنع التدخين نهائيا، خاصة أن الراكب يقضي بالمطار ما بين ساعتين الى 4 ساعات على الأكثر بينما أحيانا يطير على رحلات لأكثر من 11 ساعة دون تدخين.