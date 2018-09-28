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رياضة

أتلتيكو مدريد: مواجهة الريال في الدوري تختلف عن السوبر الأوروبي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 08:04 م
دييجو سيميوني المدير
دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني
أ ش أ
أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، أن مباراة فريقه غدًا السبت أمام ريال مدريد في الدوري، ستختلف عن نهائي السوبر الأوروبي.

وقال المدرب الأرجنتيني، في المؤتمر الصحفي للمباراة، أن فريقه يهدف لتقديم مباراة قوية، خاصة بعد تحسن النتائج مؤخرًا، مضيفا: "مباراة السوبر تختلف كليًا عن لقاء الغد، لقد كانت مباراة نهائية ولها حساباتها الخاصة. ريال مدريد فريق قوي ويملك مدربًا رائعًا".

وذكر سيميونى: "لقد قدموا شوط أول بشكل سيء في المباراة الماضية وذلك لأن إشبيلية خصم قوي، أعتقد أنهم أصبحوا يلعبون بطريقة عمودية أكثر مع تواجد جاريث بيل وماركو أسينسيو، كما يملكون خط وسط غاية في القوة مع مودريتش وكروس، وكذلك هناك العديد من العناصر الذي ستساعدهم مثل راموس".

وواصل: "الديربي الأول في الدوري دون رونالدو؟ إنها مباريات خاصة، ريال مدريد لعب بشكل جيد بدون كريستيانو، أما عن شكل الطريقة التي يدخل بها الفريق لهذا المباراة، فأنا لا أعير لها الاهتمام، مثل تلك اللقاءات ستعتمد على مدى الرغبة والعاطفة لدى اللاعبين لتحقيق الفوز".

واختتم سيميونى تصريحاته قائلا: "أنا لا أقيم المنافس على هزيمته في آخر مباراة، كل فريق لديه إمكانياته وخصائصه، سوف نواجه واحدًا من أفضل الفرق في العالم غدًا".

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