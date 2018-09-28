ممثل الحكومة اليمنية في جنيف يرفض مشروع قرار يطالب بمد عمل لجنة الخبراء لعام آخر

رفض ممثل الحكومة اليمنية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اليوم الجمعة، مشروع قرار هولندي يطالب بمد عمل لجنة الخبراء لمدة عام آخر.



ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



وأعلنت الحكومة اليمنية -أمس- رفضها التمديد لمجموعة الخبراء البارزين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مجموعة الخبراء أثبتوا - من خلال التجاوزات التي تضمنتها مخرجاتهم في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان - تسييسها لوضع حقوق الإنسان في اليمن للتغطية على جريمة قيام مليشيات مسلحة بالاعتداء والسيطرة بقوة السلاح على مؤسسات دولة قائمة، وانحيازها بشكل واضح للمليشيات الحوثية بهدف خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن.



يذكر أن المحققين قد دعوا إلى السماح لهم بمواصلة التحقيق في الوضع المقلق في اليمن، في حين أنهم قدموا - في وقت سابق- تقريرا إلى الهيئة يفيد بأن جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبوا جرائم حرب.

