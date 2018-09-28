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رياضة

منطقة القاهرة ترشح موهبة نسائية للانضمام إلى قائمة الحكام الدولية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:34 م
المحكمة ندا نصر
المحكمة ندا نصر
يسرى غازى
رشح توفيق السيد رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم موهبة نسائية فى التحكيم إلى اللجنة الرئيسية للحكام فى اتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح من أجل الإنضمام الى القائمة الدولية العام الجارى.

ومن المقرر أن ترسل اللجنة الرئيسية القائمة الدولية النهائية الى الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" خلال اكتوبر المقبل من أجل اعتمادها بشكل رسمي.

وقام "السيد"، بترشيح ندا نصر المحكمة التابعة إلى المنطقة لرئيس لجنة الحكام من أجل الإنضمام إلى قائمة التحكيم الدولية العام الحالى بإعتبارها موهبة تحكيمية صاعدة وسبق لها النجاح فى اختبارات اللياقة البدنية الوارنر تيست على مدار 4 سنوات.

يذكر أن مشوار ندا نصر فى المجال التحكيمي بدأ منذ عام 2014 وشاركت فى إدارة مباريات ببطولة القطاعات والجمهورية 17 سنة ونجحت فى إدارة مباريات لقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك 20 سنة كما أنها لاعبة فى أندية الإنتاج الحربي والأهلى وإنبى والشمس والمقاولون العرب والسكة الحديد والطيران.

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