شاهد .. صفاء جلال تتحول لـ كيم كارداشيان بهذه الطريقة

نشرت الفنانة صفاء جلال صورة جديدة لها على حسابها بموقع الفيديوهات والصور "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جديدة تشبه نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.



وعلقت صفاء على الصورة قائلة: "نفس المكياج والشعر ولكنكم تحبون كيم".



جدير بالذكر، أن آخر أعمال صفاء جلال كان مسلسل "سابع جار"، والتي قدمت من خلاله دور ممرضة تدعى كريمة، وكان من بطولة دلال عبد العزيز وشيرين ومحمود البزاوى ورحمة حسن وعدد كبير من الفنانين.