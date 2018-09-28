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أخبار العالم

السيسي يزور روسيا قريبا .. وجولة لـ بوتين بالشرق الأوسط

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:36 م
صدى البلد
شادي عبدالله
كشف مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف عن زيارة مرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو.

وأشار بوجدانوف، خلال لقاء مع قناة روسيا اليوم، إلى أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية والجولة الرئاسية قد تشمل أكثر من بلد.

فيما أكد مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط أن قرار تزويد سوريا بمنظومة "إس-300" لا رجعة فيه.

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