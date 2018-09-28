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محافظات

محافظ البحيرة يستمع لشكاوى ومطالب الأهالى بعد أداء صلاة الجمعة.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:16 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
أدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة صلاة الجمعة اليوم بمسجد القاضي بقرية فزارة بمركز ومدينة المحمودية وسط جمع كبير من الأهالي والمواطنين والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب وقيادات مديرية الأوقاف.

والتقى المحافظ بالمصلين من أهالي القرية واستمع إلى شكواهم واحتياجاتهم ومطالبهم والمشاكل التي تواجههم فى الحصول على الخدمات والمرافق العامة ووعدهم بدراسة تلك الاحتياجات والعمل على تلبيتها فى أسرع وقت.

وقام آمنة بجولة ميدانية بداخل قرية فزارة سيرا على الأقدام تفقد خلال محطة رفع صرف صحى قرية فزارة، وذلك المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام والمهندس حازم الأشمونى السكرتير المساعد ومحمد خميس رئيس مدينة المحمودية ولفيف من القيادات التنفيذية  والشعبية والنائب عصام القاضى والنائب بلال النحال. 
محافظ البحيرة يستمع لشكاوى ومطالب الأهالى بعد أداء صلاة الجمعة.. صور
محافظ البحيرة يستمع لشكاوى ومطالب الأهالى بعد أداء صلاة الجمعة.. صور
محافظ البحيرة يستمع لشكاوى ومطالب الأهالى بعد أداء صلاة الجمعة.. صور
محافظ البحيرة يستمع لشكاوى ومطالب الأهالى بعد أداء صلاة الجمعة.. صور
محافظ البحيرة يستمع لشكاوى ومطالب الأهالى بعد أداء صلاة الجمعة.. صور
محافظ البحيرة يستمع لشكاوى ومطالب الأهالى بعد أداء صلاة الجمعة.. صور
محافظ البحيرة يستمع لشكاوى ومطالب الأهالى بعد أداء صلاة الجمعة.. صور
محافظ البحيرة يستمع لشكاوى ومطالب الأهالى بعد أداء صلاة الجمعة.. صور
محافظ البحيرة يستمع لشكاوى ومطالب الأهالى بعد أداء صلاة الجمعة.. صور
محافظ البحيرة يستمع لشكاوى ومطالب الأهالى بعد أداء صلاة الجمعة.. صور
محافظ البحيرة يستمع لشكاوى ومطالب الأهالى بعد أداء صلاة الجمعة.. صور
محافظ البحيرة يستمع لشكاوى ومطالب الأهالى بعد أداء صلاة الجمعة.. صور

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