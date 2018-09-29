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ديني

انتبه.. 26 كلمة أوصى رسول الله بترديدها عند الصلاة عليه

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:20 ص
صيغة الصلاة على النبي
صيغة الصلاة على النبي
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا إلى أفضل صيغة للصلاة عليه.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في الحديث الصحيح، أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟، قَالَ -صلى اله عليه وسلم-: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- هي العمل الوحيد الذي يقبله الله من جميع عبادة وعلى كل حال.

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