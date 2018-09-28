عرض مسرحية ولاد البلد ببنى سويف غدا

قال الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، إنه في إطار مبادرة مسرح المواجهة التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تنطلق ابتداء من غد السبت جولة جديدة لعروض البيت الفني، يبدأها عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث من محافظة بني سويف حتى ٦ أكتوبر المقبل.



وتبدأ أول ليلة للعرض من جامعة بني سويف في تمام الثامنة مساء على مسرح الجامعة بالمجان، وتتضمن الجولة أيضا محافظات الوادي الجديد وبورسعيد، وذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح لتجوال عروضه بمختلف المحافظات والمدن، بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة والوزارات والهيئات المعنية، لتصل العروض المسرحية الاحترافية للمواطنين في كافة المدن والقرى المصرية.



وقال الفنان أشرف طلبة، مدير فرقة المسرح الحديث، إن العرض يشارك في احتفالات جامعة بني سويف بمناسبة إفتتاح قسم علوم المسرح بكلية الآداب بالجامعة، بالتعاون مع جامعة بني سويف، كما تتضمن الجولة أيضا إحتفال العرض بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بمعسكرات الأمن المركزي ببني سويف.



وقال الفنان محمد الشرقاوي مخرج العرض إن هذه الجولة هي الجولة الرابعة للعرض التي تتوجه إلي الوجه القبلي، والتي جرت العادة أن تشهد عروض " ولاد البلد" هناك إقبالا جماهيريا يفوق التوقعات، وتعد هذه الجولة من أطول جولات عرض ولاد البلد، حيث تستمر الجولة حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.



جدير بالذكر أن عرض ولاد البلد يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود، بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، رويدا عبد السلام، هشام طارق، سهر عبد الوهاب، نورهان سالم، جاكلينا رأفت، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي .