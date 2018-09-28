طارق لطفي لـ صدى البلد: لم أوقع على أبيض غامق حتى الآن

أكد الفنان طارق لطفي أنه لم يوقع بشكل رسمي علي بطولة مسلسل أبيض غامق، كما انتشرت علي عدد من المواقع خلال الفترة الماضية.



وأضاف لطفي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن العمل معروض عليه بالفعل، ولكنه في مرحلة القراءة ولم يبد رأيه النهائي حتي الآن، إذ أن الأمر مازال في مرحلة المفاوضات.



يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق لطفي هو مسلسل بين عالمين والذي تم عرضه خارج الماراثون الرمضاني وشارك في بطولته كل من لقاء الخميسي وهشام سليم وحازم سمير ومن تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.



ومن ناحية أخري ينتظر طارق لطفي عرض فيلمه الجديد 122 والذي يشاركه في بطولته أحمد الفيشاوي وأمينة خليل وأحمد داوود.