ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

طارق لطفي لـ صدى البلد: لم أوقع على أبيض غامق حتى الآن

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:51 م
صدى البلد
احمد البهى
أكد الفنان طارق لطفي أنه لم يوقع بشكل رسمي علي بطولة مسلسل أبيض غامق، كما انتشرت علي عدد من المواقع خلال الفترة الماضية.

وأضاف لطفي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن العمل معروض عليه بالفعل، ولكنه في مرحلة القراءة ولم يبد رأيه النهائي حتي الآن، إذ أن الأمر مازال في مرحلة المفاوضات.

يذكر أن آخر أعمال الفنان طارق لطفي هو مسلسل بين عالمين والذي تم عرضه خارج الماراثون الرمضاني وشارك في بطولته كل من لقاء الخميسي وهشام سليم وحازم سمير ومن تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت.

ومن ناحية أخري ينتظر طارق لطفي عرض فيلمه الجديد 122 والذي يشاركه في بطولته أحمد الفيشاوي وأمينة خليل وأحمد داوود.

ترشيحاتنا

سقوط طائرة ركاب في المحيط الهادي.. ونجاة ركابها بأعجوبة ..فيديو وصور

السكة الحديد تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بإمبابة

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

مراقبون عن زيارة بن سلمان للكويت: نقطة انطلاق جديدة للعلاقات

بعد اغتيالها.. تعرف على الموديل العراقية تارة فارس.. صور

الخطيب يصل إلى مقر الأهلي بالجزيرة لمتابعة سير عمومية النادي .. فيديو

إسرائيل تكشف عن موعد نقل منظومة أس-300 إلى سوريا

الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل خلال أيام

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

في ذكرى وفاته.. موقف لن ينساه الأكراد لعبد الناصر جعلهم يتغنون باسمه على مر الزمان

مصطفى بكري يكشف علاقة عبد الناصر بحارة الحرنكش بالجمالية

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد مهام نائبي وزير التخطيط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

مشاهد من الجحيم.. اصطدام 4 شاحنات واشتعال النيران بها في إنجلترا

إقبال كبير على شراء المواد الغذائية من معارض كلنا واحد.. صور

سقوط طائرة ركاب في المحيط الهادي.. ونجاة ركابها بأعجوبة ..فيديو وصور

فيديو

سهر الدماطي تشيد بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .. فيديو
وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو
التعليم العالي: 12 دولة عربية شاركت بمؤتمر الهجرة غير الشرعية.. فيديو
سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا تخطط لإلغاء الأونروا.. فيديو
محمود عطية: القانون الجديد سيطر على جرائم إلكترونية تمس الأمن القومي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟