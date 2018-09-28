جولات ميدانية لوزير التعليم العالي في الأسبوع الأول للدراسة.. ويؤكد: العام الجامعي الجديد يشهد اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية..ويعلن تشكيل لجنة لمراجعة المناهج الدراسية بالكليات الحكومية

*وزير التعليم العالي :

- الجامعات شهدت استقرارًا في النواحي التعليمية التأمينية

- الوزارة تتابع باستمرار عملية الانضباط لكل العاملين بالحقل الجامعى

- تكلفة الطالب داخل المدينة تبلغ 1400 جنيه يتحمل الطالب منها 350 جنيها فقط



شهد الأسبوع الأول للعام الدراسى الجديد 2018/2019، نشاطًا مكثفًا للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي الذى رافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في عدة جولات ميدانية لبعض جامعات الصعيد وهى (أسيوط وسوهاج والوادى الجديد) لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها بالجامعات منذ اليوم الأول لبدء الدراسة فى 22 سبتمبر الجاري.



وأشار عبد الغفار إلى أن الجامعات شهدت استقرارًا في النواحي التعليمية التأمينية، مؤكدًا توافر كافة التجهيزات الخاصة بالإقامة بالمدن الجامعية وسرعة الانتهاء من تسكين الطلاب، والتأكد من توافر كافة إجراءات السلامة والراحة لهم، مشددًا على أنه لن يسمح بوقوع أي تجاوزات، وضرورة حل المشكلات الطارئة بطرق غير تقليدية ضمانا لحسن سير العملية التعليمية، موضحًا أن الوزارة تتابع باستمرار عملية الانضباط لكل العاملين بالحقل الجامعى.



ونوه الوزير إلى أن دور الجامعات لا يقتصر فقط على العملية التعليمية، وإنما يمتد ليشمل إعداد الطلاب فى كافة المجالات والأنشطة بما يسهم فى تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، لافتًا إلى أن العام الجامعي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية؛ باعتبارها عنصرًا مهمًا في العملية التعليمية.



ولفت عبد الغفار إلى أن أهم ملفات الوزارة هذا العام هي تعديل المناهج الدراسية بما يواكب سوق العمل وبما يحقق المنافسة للخريج المصري مع الخريجين في كافة أنحاء العالم، معلنًا عن تشكيل لجنة لمراجعة كافة المناهج الدراسية بالكليات الحكومية وفقًا للمقاييس والمعايير العالمية، وذلك بالتنسيق مع لجان القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات.



وعلى هامش جولات الوزير التفقدية للجامعات الثلاث، عقد الوزير اجتماعات مع أساتذة هذه الجامعات، حيث وجه التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد،مؤكدا أهمية الحوار والتواصل المستمر بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومشددًا على ضروة إعلان الجداول الدراسية وتواجد أعضاء هيئة التدريس منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، كما قام الوزير بعقد لقاءات مع الطلاب بهدف متابعة انتظام سير العملية التعليمية.



وخلال جولته لجامعة أسيوط، تفقد خالد عبد الغفار العديد من الكليات،وعقد لقاءات مع الطلاب؛ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، وأكد الوزير خلال هذه الجولة أن محافظة أسيوط تضم 84 ألف طالب يمثلون قوة بشرية هائلة تستطيع إنجاز الكثير فى مسيرة تقدم الصعيد ونهضته، مطالبًا الطلاب بالعمل والاجتهاد مع الاهتمام بالمشاركة الإيجابية والقوية فى الأنشطة الطلابية.



وخلال جولته بجامعة سوهاج التقى الوزير بأساتذة الجامعة ودارت بينه وبين طلاب الجامعة حوارات؛ بهدف الاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، كما تفقد مبانى المدينة الجامعية للاطمئنان على جاهزيتها وتيسير سبل الراحة للطلاب، مؤكدًا أن الدولة تتحمل الكثير من تكلفة الطالب داخل المدينة حيث تبلغ التكلفة الفعلية 1400 جنيه يتحمل الطالب منها 350 جنيها فقط.



وتضمنت جولة وزير التعليم العالى لجامعة جنوب الوادى،تفقد مستشفى الطوارئ ومبنى العيادات الخارجية والمعامل وقاعات المحاضرات بكليتى طب الفم والأسنان والصيدلة، كما قام الوزير بتفقد المعرض الفنى لطلاب الكلية والصالة المغطاة للألعاب البدنية بمقر القرية الأولمبية بالجامعة ومعسكر العمل الدولى للجوالة.



وأكد أهمية الدور الذى تقوم به جامعة جنوب الوادى فى إتاحة فرص التعليم العالى لأهالى جنوب الصعيد، مبديا إعجابه بالمنشآت التى تقيمها الجامعة لخدمة الطلاب واهتمامها بالبحث العلمى والمنشآت الرياضية.