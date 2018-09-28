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ماذا قال أبناء عبد الناصر فى ذكرى رحيله؟.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:17 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت منى عبد الناصر ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن التقدم الاقتصادى ورفع مستوى الفرد المصرى والحرية والعدالة الاجتماعية كانت من أهم أهداف الرئيس الراحل، مؤكدة أن الحرية بالنسبة للزعيم الراحل كانت أهم شيء.

وفى نفس السياق قال عبد الحكيم عبد الناصر ابن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إن الثورة التى تتم فى التعليم والصحة بالنسبة للمواطن المصرى، كانت من أهم أهداف ثورة 23 يوليو.

وأضاف خلال حواره على قناة دى إم سي، أن استقلال الإدارة الوطنية واستقلال القرار الوطنى ومنع التبعية كانت من أهداف عبد الناصر وحققتها ثورة 30 يونيو.

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