في الذكرى الـ 48 لرحيل الزعيم.. أسيوط ترد الجميل لـ المُلهم.. ترميم منزله ومدينة باسمه وجدارية تحكي تاريخ نضاله.. صور

إنشاء مدينة "ناصر" على مساحة 6006 أفدنة بالهضبة الغربية

ترميم منزل الزعيم وإنشاء قصر ثقافة بمسقط رأسه ببني مر

ميدان وجدارية تحكي تاريخه الوطني بأكبر ميادين أسيوط



تحل اليوم الذكرى الـ 47 لوفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ابن قرية بني مر بمركز الفتح بمحافظة أسيوط ومفجر ثورة 23 يوليو عام 1952، ضد الحكم الملكي والذي قضى على الإقطاع عندما يذكر اسم الرئيس الراحل في أي خطاب يشعل حماس الأسايطة، افتخارا به لانتمائه إلى أسيوط، وكانت الدولة حريصة على تخليد ذكرى عبدالناصر بمسقط رأسه أسيوط بإطلاق اسمه على مشروعات حيوية وإنشاء ميدان له وترميم منزله.



البداية من حلم أسيوط "مشروع الهضبة الغربية"، ويعد هذا المشروع من أكبر مشروعات التنمية العمرانية التي تشهدها محافظة أسيوط والذي أطلق عليه مدينة "ناصر" تخليدا للزعيم الراحل جمال عبدالناصر وتقع المدينة على مساحة 6006 أفدنة بطريق الهضبة الغربية بالقرب من مطار أسيوط الدولي ويسهم هذا المشروع في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية وسياحية وحل مشاكل الإسكان بمدينة أسيوط فضلا عن إقامة مناطق صناعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للصعيد وتجرى الآن مد شبكة من الطرق لربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق أسيوط الزراعي والطريق الصحراوي الشرقي بتكلفة 932 مليون جنيه.



وفي مسقط رأس الزعيم قرية بني مر قامت وزارة الثقافة بإنشاء قصر ثقافة يحمل اسم جمال عبدالناصر، ليكون شعاع نور وحضارة للقرية والقرى المجاورة بدء العمل في هذا الصرح الثقافي عام 2016، على مساحة 650 مترا، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 11 مليون جنيه؛ وذلك لتخليد ذكرى الزعيم بمسقط رأسه بقرية بنى مر، ليكون منارة علمية وثقافية تساهم فى رفع المستوى الثقافى لدى الشباب والأطفال والكبار وتوجيه الوعى للجماهير فى مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية وخدمات المكتبات ويتكون من 3 طوابق يحتوي كل منها على 6 قاعات مخصصة لأنشطة القصر من مكتبة عامة ومكتبة طفل وقاعة تكنولوجيا ونادى مرأة ونادى علوم وفنون تشكيلية ومكاتب إدارية وغيرها إضافة إلى مسرح كبير واستراحة بالإضافة إلى احتوائه على 2964 كتابا لمكتبة الطفل و 6670 كتابا بالمكتبة العامة.



وقام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط الأسبق، بإنشاء نصب تذكاري للزعيم الراحل وجدارية تحكي تاريخه ضد الاحتلال، وكان اختيار محافظ أسيوط لموقع النصب التذكاري اختيارًا سياسيًا حيث اختار إنشاء النصب أمام مسجد عمر مكرم بمدخل مدينة أسيوط والذي كان يُعد نقطة انطلاق مليونيات جماعة الإخوان، وكان هذا الاختيار صفعة على وجه الجماعة المحظورة خاصة بعد محاولتها السيطرة على مسجد ناصر بميدان المنفذ عقب ثورة 25 يناير حتى يكون معقلًا لهم.



كان اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط الأسبق، قد كلف الفنان محسن سليم الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، بتنفيذ التمثال الذي يبلغ طوله 4.25 متر ومصنوع من مادة الفايبر جلاس.



وتم تصميم التمثال في وضعية الوقوف آخذًا خطوة للأمام بقدمه اليمنى دلالة على تطلعه لمستقبل مصر ورافعًا يده اليمنى لأعلى، مشيرًا بالسبابة والتي كان يستخدمها في خطاباته مُحذرًا أعداء مصر داخليًا وخارجيًا.



وتم تنفيذ جدارية خلف التمثال تحكي ملامح تاريخ الزعيم جمال عبدالناصر منذ قيام الثورة وتلاحمه مع الشعب مرورًا بقراره بتأميم قناة السويس ثم قيام الثورة الصناعية انتهاء بدوره في حرب الاستنزاف.



وبعد تولي اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط مهام منصبه قرر ترميم منزل "عبدالناصر" بمسقط رأسه بني مر، وقالت نبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط إنه يتم حاليًا دهان واجهة المنازل باللون الأبيض وإعادة إنارة الكشافات بأعمدة الكهرباء بالإضافة إلى دهان البلدورات بطول الطريق المؤدي إلى منزل الزعيم بقرية بني مر وفرشه بتربة حمراء مضيفة أنه سيتم ترميم منزل الزعيم جمال عبدالناصر بالتنسيق مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية عقب إجراء المقايسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لافتة إلى اهتمام المحافظ بقطاع الثقافة ونشر الوعي بين المواطنين.





