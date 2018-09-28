ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

في الذكرى الـ 48 لرحيل الزعيم.. أسيوط ترد الجميل لـ المُلهم.. ترميم منزله ومدينة باسمه وجدارية تحكي تاريخ نضاله.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 09:45 م
إيهاب عمر
إنشاء مدينة "ناصر" على مساحة 6006 أفدنة بالهضبة الغربية
ترميم منزل الزعيم وإنشاء قصر ثقافة بمسقط رأسه ببني مر
ميدان وجدارية تحكي تاريخه الوطني بأكبر ميادين أسيوط

تحل اليوم الذكرى الـ 47 لوفاة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ابن قرية بني مر بمركز الفتح بمحافظة أسيوط ومفجر ثورة 23 يوليو عام 1952، ضد الحكم الملكي والذي قضى على الإقطاع عندما يذكر اسم الرئيس الراحل في أي خطاب يشعل حماس الأسايطة، افتخارا به لانتمائه إلى أسيوط، وكانت الدولة حريصة على تخليد ذكرى عبدالناصر بمسقط رأسه أسيوط بإطلاق اسمه على مشروعات حيوية وإنشاء ميدان له وترميم منزله.

البداية من حلم أسيوط "مشروع الهضبة الغربية"، ويعد هذا المشروع من أكبر مشروعات التنمية العمرانية التي تشهدها محافظة أسيوط والذي أطلق عليه مدينة "ناصر" تخليدا للزعيم الراحل جمال عبدالناصر وتقع المدينة على مساحة 6006 أفدنة  بطريق الهضبة الغربية بالقرب من مطار أسيوط الدولي ويسهم هذا المشروع في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية وسياحية وحل مشاكل الإسكان بمدينة أسيوط فضلا عن إقامة مناطق صناعية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للصعيد وتجرى الآن مد شبكة من الطرق لربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق أسيوط الزراعي والطريق الصحراوي الشرقي بتكلفة 932 مليون جنيه.

وفي مسقط رأس الزعيم قرية بني مر قامت وزارة الثقافة بإنشاء قصر ثقافة يحمل اسم جمال عبدالناصر، ليكون شعاع نور وحضارة للقرية والقرى المجاورة بدء العمل في هذا الصرح الثقافي عام 2016، على مساحة 650 مترا، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 11 مليون جنيه؛ وذلك لتخليد ذكرى الزعيم بمسقط رأسه بقرية بنى مر، ليكون منارة علمية وثقافية تساهم فى رفع المستوى الثقافى لدى الشباب والأطفال والكبار وتوجيه الوعى للجماهير فى مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية وخدمات المكتبات ويتكون من 3 طوابق يحتوي كل منها على 6 قاعات مخصصة لأنشطة القصر من مكتبة عامة ومكتبة طفل وقاعة تكنولوجيا ونادى مرأة ونادى علوم وفنون تشكيلية ومكاتب إدارية وغيرها إضافة إلى مسرح كبير واستراحة بالإضافة إلى احتوائه على 2964 كتابا لمكتبة الطفل و 6670 كتابا بالمكتبة العامة.

وقام اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط الأسبق، بإنشاء نصب تذكاري للزعيم الراحل وجدارية تحكي تاريخه ضد الاحتلال، وكان اختيار محافظ أسيوط لموقع النصب التذكاري اختيارًا سياسيًا حيث اختار إنشاء النصب أمام مسجد عمر مكرم بمدخل مدينة أسيوط والذي كان يُعد نقطة انطلاق مليونيات جماعة الإخوان، وكان هذا الاختيار صفعة على وجه الجماعة المحظورة خاصة بعد محاولتها السيطرة على مسجد ناصر بميدان المنفذ عقب ثورة 25 يناير حتى يكون معقلًا لهم.

كان اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط الأسبق، قد كلف الفنان محسن سليم الأستاذ بكلية الفنون الجميلة، بتنفيذ التمثال الذي يبلغ طوله 4.25 متر ومصنوع من مادة الفايبر جلاس.

وتم تصميم التمثال في وضعية الوقوف آخذًا خطوة للأمام بقدمه اليمنى دلالة على تطلعه لمستقبل مصر ورافعًا يده اليمنى لأعلى، مشيرًا بالسبابة والتي كان يستخدمها في خطاباته مُحذرًا أعداء مصر داخليًا وخارجيًا.

وتم تنفيذ جدارية خلف التمثال تحكي ملامح تاريخ الزعيم جمال عبدالناصر منذ قيام الثورة وتلاحمه مع الشعب مرورًا بقراره بتأميم قناة السويس ثم قيام الثورة الصناعية انتهاء بدوره في حرب الاستنزاف.

وبعد تولي اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط مهام منصبه قرر ترميم منزل "عبدالناصر" بمسقط رأسه بني مر، وقالت نبيلة علي محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط إنه يتم حاليًا دهان واجهة المنازل باللون الأبيض وإعادة إنارة الكشافات بأعمدة الكهرباء بالإضافة إلى دهان البلدورات بطول الطريق المؤدي إلى منزل الزعيم بقرية بني مر وفرشه بتربة حمراء مضيفة أنه سيتم ترميم منزل الزعيم جمال عبدالناصر بالتنسيق مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية عقب إجراء المقايسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك لافتة إلى اهتمام المحافظ بقطاع الثقافة ونشر الوعي بين المواطنين.


في الذكرى الـ 48 لرحيل الزعيم.. أسيوط ترد الجميل لـ المُلهم.. ترميم منزله ومدينة باسمه وجدارية تحكي تاريخ نضاله.. صور
في الذكرى الـ 48 لرحيل الزعيم.. أسيوط ترد الجميل لـ المُلهم.. ترميم منزله ومدينة باسمه وجدارية تحكي تاريخ نضاله.. صور
في الذكرى الـ 48 لرحيل الزعيم.. أسيوط ترد الجميل لـ المُلهم.. ترميم منزله ومدينة باسمه وجدارية تحكي تاريخ نضاله.. صور
في الذكرى الـ 48 لرحيل الزعيم.. أسيوط ترد الجميل لـ المُلهم.. ترميم منزله ومدينة باسمه وجدارية تحكي تاريخ نضاله.. صور
في الذكرى الـ 48 لرحيل الزعيم.. أسيوط ترد الجميل لـ المُلهم.. ترميم منزله ومدينة باسمه وجدارية تحكي تاريخ نضاله.. صور
في الذكرى الـ 48 لرحيل الزعيم.. أسيوط ترد الجميل لـ المُلهم.. ترميم منزله ومدينة باسمه وجدارية تحكي تاريخ نضاله.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

شركة الغاز الطبيعي تخلي مسئوليتها عن انفجار عقار حلوان.. صور

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

ليلى علوي عن إطلالتها في مهرجان الجونة: فستاني من دولابي.. فيديو

الأزهري يوضح الفارق بين عبد اللطيف البغدادي وأبو بكر البغدادي.. فيديو

رسميًا.. اعتماد لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي بنسبة 87%

رسميًا.. اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي للتصويت على اللائحة

ميركل تصدم أردوغان: لا دليل على إرهاب المعارض التركي جولن

حسام غالي يتعرض لموقف محرج أثناء التصويت على لائحة الأهلي.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

تشريح جثتين فى انفجار ماسورة غاز بشقة بحلوان

إصابة مدير مستشفى صدر كفر الشيخ إثر انقلاب سيارته بمزرعة سمكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

فيلم ما تعلاش على الحاجب يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي قصير
تصفيق حاد من نجوم مهرجان الجونة احتفالا بحضور سيلفستر ستالون .. فيديو
يسرا: العالم جونة تذكرني بفيلم ماما ميا.. فيديو
أحمد مالك: توترت لاختياري ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة
سيلفستر ستالون: انتظرونى مرة أخرى فى مصر الساحرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟