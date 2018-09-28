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محافظات

محافظ أسيوط: تطوير ميداني المجذوب والمحطة.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:14 م
تطوير ميداني المحطة
تطوير ميداني المحطة والمجذوب
إيهاب عمر
أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن بدء أعمال تطوير ميدان المحطة والمجذوب بحي غرب مدينة أسيوط ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية بها ورفع كافة الاشغالات وتحقيق السيولة المرورية ومنع الزحام والتكدس وتسهيل مرور السيارات والمارة وذلك بالتنسيق مع أساتذة جامعة أسيوط بكليات الهندسة والتربية النوعية والفنون الجميلة وإدارة المرور وشرطة المرافق ومديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء.

وأشار المحافظ – في تصريحات صحفية له اليوم – إلى أن أعمال تطوير ميدان المحطة تأتي لتخفيف الزحام على محطة القطار وفتح الباب الجانبي للمحطة لخروج الركاب ومنع التكدس على الباب الرئيسي للمحطة بالإضافة إلى إزالة الحواجز الحديدية من أمام سور محطة قطار أسيوط وتوسعة الطريق أمام مطلع كوبري الجيش ومنع انتظار السيارات بجوار رصيف المحطة لمنع التزاحم والتكدس المرورى.

وأصدر المحافظ تعليماته إلى إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية بميدان المحطة وتنظيم مرور السيارات وتحرير المخالفات الفورية وفرض عقوبات على المخالفين لمنع حدوث اختناقات مرورية وقت الذروة مشيرًا إلى إنه تم التنسيق مع لجنة تطوير الميادين بعمل لوحات جدارية وفنية على حوائط ميدان المحطة لتعبر عن التراث الاسيوطي تمهيدًا لتطوير باقي ميادين المحافظة بالمراكز المختلفة.
محافظ أسيوط: تطوير ميداني المجذوب والمحطة.. صور
محافظ أسيوط: تطوير ميداني المجذوب والمحطة.. صور
محافظ أسيوط: تطوير ميداني المجذوب والمحطة.. صور

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