معرض توعوي للأطفال بالسعودية عن أضرار المخدرات

نشرت صفحة مكافحة المخدرات بالسعودية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر، صور لبعض الأطفال أثناء حملة توعوية قامت بها إدارة المكافحة .ونشرت الصفحة عدد من الصور لأطفال قامت بدعوتهم في معرض لمكافحة المخدرت خلال الاحتفال باليوم الوطني الثامن و الثمانين في السعودية ، و الهدف منه توعية الأطفال بخطورة المخدرات و الالتفات للأضرار التي تتسبب المخدرات بها.وشددت الإدارة على أهمية التوعية بأضرار المخدرات و الاهتمام بتوعية الطفل و محاولة توصيل المعلومة بشكل مبسط و سهل و سلس حتى يستوعبها الطفل.