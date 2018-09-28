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أخبار العالم

معرض توعوي للأطفال بالسعودية عن أضرار المخدرات

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:25 م
صدى البلد
مريم صليب
نشرت صفحة مكافحة المخدرات بالسعودية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر، صور لبعض الأطفال أثناء حملة توعوية قامت بها إدارة المكافحة .

ونشرت الصفحة عدد من الصور لأطفال قامت بدعوتهم في معرض لمكافحة المخدرت خلال الاحتفال باليوم الوطني الثامن و الثمانين في السعودية ، و الهدف منه توعية الأطفال بخطورة المخدرات و الالتفات للأضرار التي تتسبب المخدرات بها.

وشددت الإدارة على أهمية التوعية بأضرار المخدرات و الاهتمام بتوعية الطفل و محاولة توصيل المعلومة بشكل مبسط و سهل و سلس حتى يستوعبها الطفل.

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