معرض توعوي للأطفال بالسعودية عن أضرار المخدرات

نشرت صفحة مكافحة المخدرات بالسعودية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر، صور لبعض الأطفال أثناء حملة توعوية قامت بها إدارة المكافحة .
ونشرت الصفحة عدد من الصور لأطفال قامت بدعوتهم في معرض لمكافحة المخدرت خلال الاحتفال باليوم الوطني الثامن و الثمانين في السعودية ، و الهدف منه توعية الأطفال بخطورة المخدرات و الالتفات للأضرار التي تتسبب المخدرات بها.
وشددت الإدارة على أهمية التوعية بأضرار المخدرات و الاهتمام بتوعية الطفل و محاولة توصيل المعلومة بشكل مبسط و سهل و سلس حتى يستوعبها الطفل.
ونشرت الصفحة عدد من الصور لأطفال قامت بدعوتهم في معرض لمكافحة المخدرت خلال الاحتفال باليوم الوطني الثامن و الثمانين في السعودية ، و الهدف منه توعية الأطفال بخطورة المخدرات و الالتفات للأضرار التي تتسبب المخدرات بها.
وشددت الإدارة على أهمية التوعية بأضرار المخدرات و الاهتمام بتوعية الطفل و محاولة توصيل المعلومة بشكل مبسط و سهل و سلس حتى يستوعبها الطفل.
#مكافحة_المخدرات بـ #بحرة تشارك في المسيرة المقامة ضمن إحتفال المحافظة— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) September 28, 2018
بـ #اليوم_الوطني_88 وتقيم معرضاً توعوياً عن أضرار المخدرات في موقع الإحتفال.#السعودية #توعية #للمجد_والعلياء pic.twitter.com/q6kyl4BMUH