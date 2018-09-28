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محافظات

إزالة تعديات على منطقة كهرباء ضغط عال بإسنا.. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:16 م
إزالة تعديات على
إزالة تعديات على منطقة كهرباء ضغط عالى باسنا..صور
شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة إزالات للتعديات الواقعة على الأراضى الزراعية ومناطق أعمدة كهرباء الضغط العالى فى منطقة الخزان.

تمكنت الحملة التى قادها العميد محمد سيد سليمان- رئيس المركز، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والإدارة الهندسية والإشغالات والادارة الزراعية، من إزالة تعديات على مساحة 6 قراريط .

وأشار رئيس المركز إلى أن إزالة التعديات تتم بشكل عاجل لوقف التعديات فى المهد والحفاظ على أراضى أملاك الدولة، وفقًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم- محافظ الأقصر.
إزالة تعديات على منطقة كهرباء ضغط عال بإسنا.. صور
إزالة تعديات على منطقة كهرباء ضغط عال بإسنا.. صور
إزالة تعديات على منطقة كهرباء ضغط عال بإسنا.. صور
إزالة تعديات على منطقة كهرباء ضغط عال بإسنا.. صور

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