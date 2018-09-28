وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ينتقد سياسة الهجرة لدى الاتحاد الأوروبي

انتقد وزير الهجرة واللجوء البلجيكي ثيو فرانكن، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي بشأن إدارته لملف الهجرة.



ونقلت صحيفة "لا كابيتال" البلجيكية عن فرانكن دعوته - في كتابه الذي يحمل عنوان "قارة بلا حدود" - الاتحاد الأوروبي إلى تغيير طريقة التفكير وتبني حلول فعالة، مشيرا إلى أن مستوى المعيشة المرتفع ونوعية الحياة في أوروبا أمران يثيران رغبة الآخرين بالقدوم إلى دول الاتحاد باستمرار.



وذكرت مصادر إعلامية أن مجموعات يسارية في بلجيكا انتقدت هذا الكتاب، منوهة إلى أن فرانكن يحاول من خلاله تعزيز الرؤى العنصرية والقيام بدعاية انتخابية، قبل عدة أيام من الانتخابات البلدية في البلاد وعدة أشهر من الانتخابات التشريعية الأوروبية.



وينتمي وزير الهجرة واللجوء البلجيكي إلى حزب التحالف الفلاماني الجديد، المعروف بنزعته الاستقلالية وتشدده في مجال الهجرة، وهو الحزب الأقوى في الائتلاف الحاكم في بلجيكا حاليًا.