مقامات وأضرحة القليوبية قبلة المواطنين للتبارك.. سيدي عواض قاضي قضاة قليوب يلجأ له الناس لقضاء حوائجهم.. وسيدي الأربعين لفك السحر وجلب الرزق..صور

القليوبية تشتهر بعدد من الأضرحه والمقامات لأولياء الله الصالحين

ضريح النبرواى و"ستي الحاجة أم إبراهيم" أبرز الأضرحة بالخانكة

مواطنون : لا نطلب المدد من صاحب المقام ولكن من الله

تتعدد الأضرحة في محافظة القليوبية مثلها في ذلك مثل العديد من المحافظات حيث تشتهر المحافظة بعدد من الأضرحة والمقامات لأولياء الله الصالحين خاصة في قليوب والخانكة وشبين القناطر وطوخ وبنها يقصدها المريدين ليطلبوا البركة والمشاركة في موالد إحياء ذكرى صاحب المقام حيث تسمع منهم قصص البركات التي لا تنتهي ولا تنفذ عن صاحب المكان وكراماته التي أهلته ليكون من الأولياء الصالحين وجعلته وسيلة للتبارك والتقرب إلى الله وللدعوة وقضاء الحاجات.ويعد مسجد ومقام سيدي عواض بقليوب أهم وأشهر ضريح بالمحافظة والذى يحتفل بمولده فى شهر ذى القعدة كل عام وهو عواض بن محمد بن إسحاق الطهلموسى ولد بالمغرب الأقصى أواخر القرن الثامن الهجري وينتهي نسبه إلى مولانا الحسن بن على بن أبى طالب، رضى الله تعالى عنهم، حفظ القرآن الكريم وهو صغير السن والتحق بالمدرسة العظمى التي أنشأها السلطان أبو سعيد المرينى، وتخرج فى جامعة القرويين بفاس .ويحكى عادل محمود مدرس تاريخ أحد المهتمين بزيارة المقام: سيدى عواض تتلمذ فى مدينة الإسكندرية على يد أصحاب الطريقة الشاذلية، وكان يتردد على معهد الإسكندرية الديني، وكان يمضى ليلة الجمعة فى ضريح سيدى المرسى أبى العباس، رضى الله تعالى عنه، ثم رحل إلى الحجاز، ومكث بها عشر سنوات، ثم جاء الشيخ عواض إلى قليوب فى النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى، وتولى إمامة المسجد الجامع بقليوب، وعينه السلطان قايتباى فى القضاء حتى توفى عام 878هــ، ثم أقام له شيخ قبيلة الشواربية بقليوب فى ذاك التوقيت ضريحًا فى الغرفة التى كان يسكنهاوقال عم على أحد المترددين على المقام، إن سيدى عواض عندما توفى تم بناء مقام له فى الغرفة التى كان يسكنها ويتعبد فيها بمدينة قليوب ويقصده الكثيرون لقضاء الحاجات، ويلتمسون الراحة النفسية والبركة والدعاء، ويروى عنه الكثير والكثير من البركات، منها طلب الشفاء من الأمراض خاصة للأطفال الذين فشل الطب فى علاجهم، مشيرا إلى أن مقام سيدى عواض مفتوح طوال العام.وقال السيد عبدالعال احد المترددين على المقام ان جده الأكبر كان يروي له ولاخوته حكايات غريبة عن هذا الضريح ومنها أن من زار هذا المقام عند الضيق فلا تمضى عليه سنة واحدة الا ويصير غنيا ويجعل جميع الناس تحبه.وفي السياق ذاته تعج مدينة قليوب غلي جانب الشيخ عواض أكثر من 13 مقاما يقصدها من الناس العامة والمتصوفين ومن أهمها.البقعة المباركة الثانية بالمحافظة في مدينة الخانكة والتي تشتهر بأنها معقل الصوفية ويقصدها كافة المتصوفين و بها عدد كبير من الاضرحة فكل مكان به ضريح يروي ويشرح بركات وكرامات صاحبة فالمدينة يرجع تسميتها إلى كلمة "خانقاه أي مكان التعبد والتصوف.وقال الحاج مصطفى زايد المنسق العام لإئتلاف الطرق الصوفية أن ما يميز الخانكة هو وجود "جبانة " الخانكة والتي تحتوي علي 15 ضريح وتسمي بهذا الاسم نسبة لوجود الأضرحة بجوار المقابر تباركا لأهل المكان بالضريح فيقمون مقابرهم بجواره .واشار ان هذه الاضرحة تحمل أسماء عديدة منها ضريح النبرواى و"ستي الحاجة أم إبراهيم" وهي سيدة متصوفة زاهدة تربت علي يد الشيخ محمد العسكري الموجود ضريحه بالخانكة ومقام عمي الشيخ مصلح سلامة كان من عرب العيايدة من الخانكة انتقل وهو شاب صغير عند سيدنا الحسين وأخذ يعلم التصوف امام " الباب الاخضر" الخاص بسيدنا الحسين ورجع مرة أخرى إلى الخانكة وبني له الحاكم آن ذاك المقام على حسابه الخاص بالاضافة الي مقام سيدي محمد اسماعيل ابا القاسم "ابوقاسم " بسندوة .وأوضح زايد ، كلمة المدد اي العون والمصريين يذهبون لزيارة الاضرحة ليس طلبا المدد من صاحب ولكن من رب صاحب هذا الضريح ويفضلون الدعوه بالاضرحة لانهم يعلمون ان الدعاء بها مستجاب.وفي شبين القناطر يوجد مقام سيدي ابراهيم ابو المعاطي بقرية نوب طحا مركز شبين القناطر وهو رجل صاحب كرامات وكان يقيم لنفسه مولد وهو حي ,كما يوجد مولد سيدي سعيد البحر بمدينة شبين.وفي مدينة بنها يوجد ضريح الشيخ يسري على طريق كلية التجارة، يقصده سكان عاصمة القليوبية، والطبقات الراقية لقضاء حاجاتهم والتي تتركز في فك العنوسة والرغبة في الإنجاب.أما في مدينة طوخ فيوجد داخل المساجد عدد من الأضرحة أشهرها العليمي الذي يقع في قلب المدينة، ومقام سيدي حسن العراقي الذي يقع وسط الأراضي الزراعية، ويحكي المترددون على المكان أن صاحب الضريح جاء من العراق وكان رجلا طيبا ودفن في هذا المكان، ويطوف مريدوه حول الضريح سبع مرات، ويكررون طلب الحاجة التي يريدونها، وفي حالة تلبية هذه الحاجة يشترون لمبة أو أكثر للمكان على حسب النذر أو دستة من الشموع للإضاءة حول الضريح.ويوجد أيضا في قرية الحصة التابعة لمركز طوخ مقام "سيدي الأربعين" وهو عبارة عن ساقية مهجورة يحكي أن هذا المكان مات فيه أربعون من الأولياء والصالحين ويقصده كل من يريد فك السحر أو جلب الرزق أو طلب الزواج والإنجاب أو من يمتلك حيوانات يريد أن تدر مزيدا من اللبن أو يكون الحيوان مريضا ويطلب له الشفاء.ويطوف طالب الحاجة حول المقام سبع مرات ومعظم المترددين على الضريح أو جميعهم من السيدات، وإذا تم قضاء حاجتها تضع "إيشارب" خاصا بها على الساقية وتذهب ليلة يوم الجمعة لتضيء الشموع على المكان.