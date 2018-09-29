برلمانى: السيسي وجه بضرورة تنمية الصعيد

قال النائب صبري يوسف عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن التوجه نحو تنمية الصعيد، جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة بناء مشروعات عملاقة ومدن صناعية.



وتابع يوسف فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لعدد من محافظات الصعيد خلال تلك الفترة جاءت للوقوف على أهم احتياجات المواطنين، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات التى من شأنه توفير فرص عمل للشباب وخاصة أن مناطق الصعيد تعد طاردة للعمالة.



وأكد النائب أن المتابعات المستمرة من قبل رئيس الوزراء لمشروعات التنمية، تساهم فى سرعة تنفيذها.



وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زار محافظة قنا، التى وصلها مساء أمس الأول، على متن القطار الإسبانى رقم 982، قادمًا من محافظة سوهاج، ضمن سلسلة زيارات ميدانية بصعيد مصر، بدأت الأحد الماضى، بمحافظة أسيوط، بهدف متابعة معدلات سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، والتعرف عن قرب على المشكلات التى تعُوق استكمال تنفيذ المشروعات، والعمل على تذليلها، لتحقيق التنمية المستدامة التى تلبى متطلبات أبناء مصر فى الوجه القبلى.